"Tati, jak se to dělá?" Američanovi zemřel ve 12 letech táta, teď radí dalším klukům

"Když jsem si před čtyřmi lety založil YouTube kanál, myslel jsem si, že budu mít 40 sledujících. Dnes jich mám 5,12 milionu," říká klidným a laskavým hlasem Američan Rob Kenney, který stojí za účtem Dad, How do I?, v překladu Tati, jak se to dělá?. Sám vyrůstal bez otce a na svém kanálu učí jiné kluky - a nejen ty - jak si například uvázat kravatu, opravit toaletu nebo zalít vánoční stromek.

"Mým cílem bylo dělat vše, co je v mých silách, abych mohl ostatním poskytnout užitečný a praktický obsah k základním úkolům, které by měl každý umět," říká Rob Kenney z Chicaga, který si před čtyřmi lety založil youtubový účet Dad, How do I?.

"Přál jsem si, aby lidé na mém kanálu cítili lásku a podporu," bilancuje muž, kterému ve 12 letech zemřel otec a měl nelehký vztah s matkou alkoholičkou. "Nikdy jsem nechtěl být bohatý ani úspěšný. Toužím jen vychovat dobré dospělé⁠ a děti, protože jsem sám měl komplikovaný vztah s rodiči," říká Kenney, který má na Instagramu 284 tisíc sledujících.

Kenneyho se jeho sledující mimo jiné ptají na to, jak se vyrovnával se smrtí otce. "Jsem vděčný, že ostatním poskytuju možnost mluvit o jejich zármutku," dodává muž, který před třemi lety vydal také knihu Dad, How Do I?: Practical "Dadvice" for Everyday Tasks and Successful Living (Táto, jak na to?: Praktické tatínkovské rady pro každodenní úkoly a úspěšný život).

Jeho videa jsou oblíbená také díky pocitu bezpečí a pohody, kterou vyzařují. Taková nálada rezonuje nejen u uživatelů, kteří vyrůstali bez rodičovské lásky. "Při sledování jednoho videa jsem se rozplakala. Nechybí mi můj otec, ale otec, kterého jsem mohla mít," okomentovala jedno z videí uživatelka na Twitteru.

"Mým oblíbeným mottem je, že lidi nezajímá, kolik toho víte, dokud nevědí, jak moc se o ně zajímáte," říká Kenney. "Nechci lidem jen ukazovat, jak můžete udělat konkrétní věci, ale dát vám pocit, že jste strávili čas s někým, komu záleží na tom, abyste se měli dobře, a chce pro vás to nejlepší," uzavírá.

