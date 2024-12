Obyvatelé malé obce na jihozápadě Kanady spatřili srnu v reflexní vestě. Ochranáři vyzvali lidi, aby se k ní nepřibližovali, a sami hledají způsob, jak oblečení ze srny sundat. Mohlo by ji totiž ohrozit na životě, píší kanadské weby.

Nezvyklého výjevu si v obci McBride v provincii Britská Kolumbie všimla místní reportérka Andrea Arnoldová, která zvíře vyfotila. "Vozidlo přede mnou zpomalilo, což není nic neobvyklého, protože přes silnici přechází srny. Tahle ale na sobě měla reflexní vestu," řekla webu CBC News. Fotografii zvířete uveřejnil také britský deník The Guardian.

Místní obyvatel Joe Rich, který sudokopytníka také spatřil, si nemyslí, že by si zvíře dokázalo vestu samo obléknout. "Má ji zapnutou až po krk. Někdo jí tu vestu musel navléknout. Nejdřív jsem si myslel, že se do ní možná sama zamotala, ale teď vidím, že to tak není," řekl televizi CBC News. Dodal, že zvíře po okolí běhalo s předními končetinami v otvorech pro ruce.

"Tohle je novinka. Už jsem tu měl jeleny s vánočními světýlky na parohách, ale nikdy nic takového. Srny nejsou zvyklé nosit oblečení," řekl Eamon McArthur z ochranářské služby. Vyzval obyvatele, aby hlásili každý nový výskyt zvířete a nesnažili se k němu přibližovat.

Může se jednat o vtip, ale srna s oblečenou vestou nemůže shodit srst a kvůli tomu může onemocnět, řekl Rich. V nejlepším případě se vesta sama roztrhne a spadne, jinak se bude muset srna uspat a kus oblečení z ní sundat, sdělil McArthur stanici CTV News.

Britská Kolumbie má zákon proti obtěžování zvířat, jejich oblékání pod něj ale nespadá. Čin by ovšem mohl být kvalifikován jako přestupek. Jelikož jsou srny plachá a rychlá zvířata, McArthur si neumí představit, že by jí někdo dokázal prostrčit končetiny otvory. "Nepotřebuji vědět, kdo to udělal, ale chci jenom vědět jak," dodal.