Na růže ze střelnice zapomeňte. Češka vyrábí papírové květiny, které chtějí i u Diora

Když se řekne květina z papíru, naskočí člověku jako první ta obyčejná z pouti. Olga Šípková vyrábí půvabné květiny z kvalitního materiálu a její výrobky jsou tak precizně zpracované, že o ně projevil zájem i pařížský módní dům Dior. Pouťová růže se nedá srovnávat s jejími vlčími máky z italského krepáku nebo s obřími květinami, kterým říká "Adély" podle masožravek ze slavného filmu.

Do malého krámku s červenými dveřmi u Karlova mostu chodí hlavně místní, ale často do něj zavítají i turisté. "Na Malé Straně, kde s rodinou bydlím, žádné papírnictví nebylo, a tak jsme ho tady před třemi lety otevřeli," říká Olga Šípková, která svůj obchod pojmenovala Pompomtime podle papírové kulaté ozdoby, jíž to celé v roce 2014 začalo.

"Objednala jsem si jeden pompom z Anglie a zkoumala, jak je udělaný," vzpomíná podnikatelka. Slovo pompom má francouzský původ a dříve označovalo jen malé textilní koule používané jako ozdoby na čepice, šaty nebo boty. Od 20. století se za pompomy považují dekorativní koule z různých materiálů, včetně papíru.

V obchůdku, jehož pultík je obklopený papírovými květinami různých velikostí, člověku teprve dochází, kolik je vlastně druhů papíru. Z výtvarky známe krepáky a čtvrtky a tím to víceméně končí. Olga Šípková ale vyrábí a prodává květiny z italského jemného krepového papíru a v nabídce má mimo jiné i jemné francouzské hedvábné papíry. "Dá se jimi prokládat zboží, ale také se z nich můžou tvořit dekorace, protože nepouští barvu. Mám největší výběr barev hedvábných papírů v Čechách," říká.

Z Florencie si podnikatelka zase nechává posílat balicí papíry, které vypadají opravdu luxusně. Člověka hned napadne, že takhle zabalené dárky dříve dostávaly asi jen šlechtičny a dnes zkrátka jen lidé z hodně zámožných rodin. Na některých rolích jsou paví pera, na jiných různé vzory protkané zlatými proužky.

Konvalinky do Ameriky

"Italský krepový papír je úplně jiný než ten čínský, který často pouští barvu. Italský je pevnější, může se různě ohýbat a drží tvar. Dělám z něj i stínítka na lampy. Co si člověk přeje, to mu vyrobím," říká majitelka papírnictví s tím, že do nedalekého luxusního hotelu Mandarin Oriental nedávno vyráběla papírový stromeček a na jaře pro něj bude tvořit velké velikonoční vejce a kohouta. Papírové dekorace jsou nyní populární i díky snaze o udržitelnost.

Firmy i města využívají její papírové květiny jako výzdobu do reklam i výloh. Teď bude posílat balík do Ameriky. "Paní tady byla jako turistka a líbily se jí moje květiny, tak si vzala vizitku. Budu pro ni vyrábět konvalinky," říká podnikatelka skromně. Mezi největší úspěchy ale bezpochyby patří, když si ji pro zhotovení květinové výzdoby do výlohy vybral francouzský módní dům Dior.

Kytičky ale prodává i jednotlivě a zákazníci si pro ně chodí jako do květinářství, když chtějí někomu udělat radost. Zároveň se někteří zákazníci ptají i na to, zda nejsou v plánu workshopy, kde by předávala něco ze svého umění. Pro ty má Olga Šípková dobrou zprávu. Kurzy, kde si budou zájemci moci vyzkoušet, jak se dělá papírová květina, připravuje.

Sama přitom nezůstává jen u osvědčených výrobků. "Teď se učím vyrábět lampiony. Pro mě je to uklidňující práce. S papírem jde vždycky něco udělat," uzavírá majitelka papírnictví.