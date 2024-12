Hrabal se v záhoně a našel čelist mastodonta. V New Yorku žil před deseti tisíci lety

Muž žijící v americkém státu New York našel před časem při práci na zahradě zkamenělou čelist mastodonta a několik dalších úlomků kostí. K nálezu došlo u městečka Scotchtown.

Majitel zahrádky a nálezce v jedné osobě si nepřál, aby veřejnost znala jeho identitu. Při práci si v hlíně nejdříve všiml předmětů, o kterých si myslel, že to jsou baseballové míčky. "Sebral je a došlo mu, že to jsou zuby," uvedl Robert Feranec, šéf výzkumu a sbírek zvířat z doby ledové v Muzeu státu New York.

Během dalších prací, do kterých se už pustili odborníci, se našla celá, dobře zachovaná čelist dospělého mastodonta, úlomek kosti prstu u nohy a úlomek žebra. Experti říkají, že "hlavní hvězdou" je sice čelist, ale že i další nálezy přinášejí cenný kontext a mají potenciál pro další výzkum. Vědci také chtějí místo dále zkoumat, aby zjistili, zda se na něm nedochovaly další kosti.

Podle zástupců Muzea státu New York je čelist první kompletně dochovanou čelistí mastodonta, která se v tomto státu našla za posledních 11 let. Doposud v něm objevili více než 150 zkamenělin z těchto vyhynulých chobotnatců, třetinu z nich v okrese, v němž leží i městečko Scotchtown.

Odborníci budou zjišťovat stáří zkamenělin a zkoumat je, aby zjistili mastodontův věk, čím se živil a v jakém prostředí žil. Veřejnost si je bude moci prohlédnout někdy během příštího roku. Mastodonti vyhynuli asi před 10 tisíci lety.