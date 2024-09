Moje prsa vidělo přes půl milionu lidí. Nestydím se, nemám za co, říká braexpertka

“Za dobu, kterou se prodejem spodního prádla zabývám, jsem viděla víc než 7 tisíc hrudníků,” vypráví braexpertka Klára Hrušková. “Troufám si tedy tvrdit, že vím, jak normální prsa vypadají. A ta z časopisů to opravdu nejsou,” konstatuje s tím, že skony k exhibicionismu netrpí. Pouze se díky mnohaleté praxi přestala za svůj dekolt stydět a rozhodla se, že s tím chce pomoci i dalším ženám.

"Vždycky jsem měla pár kilo navíc," vypráví Klára Hrušková u stolku ve svém obchodě na pražských Vinohradech. "Pak ale přišlo zjištění, že když mám správnou velikost podprsenky, tak jsem možná kyprá, ale najednou i sakra dobře vytvarovaná," říká s tím, že díky tomu vzápětí propadla nakupování ohromného množství spodního prádla z britského výprodejového e-shopu.

"V jednu chvíli jsem došla k tomu, že holek, jako jsem já, přece musí být hromada, a tak jsem si otevřela první kamennou prodejnu se spodním prádlem," popisuje Hrušková vznik své dnes už 12 let fungující značky Caresse BraExpert.

"Představovala jsem si to tehdy jak Hurvínek válku a o podnikání toho reálně moc nevěděla," vzpomíná uznávaná braexpertka a dodává, že možná i proto tehdy zvolila pro začínající podnik ne úplně šťastný název. "Caresse není ideální volba, každý to vyslovuje jinak. Někdo říká ‘Karese’, ‘Kares’ nebo ‘Cares’ s cé."

Do extrému to pak podle ní dovedl řeporyjský starosta Pavel Novotný, který při moderování akce, kterou Caresse sponzorovala, udělal z její značky rovnou ‘caprese’. I přes nepovedený název ale nakonec braexpertka dosáhla úspěchu. V současnosti má její firma čtyři fungující pobočky, tři pražské a jednu brněnskou.

Podprsenky za 5 milionů

Najít klíč k úspěchu přitom nebylo podle Kláry Hruškové vůbec složité. "Máme tu všude po obvodu prodejny komody nacpané od shora dolů podprsenkami. Je to proto, aby si u nás kdokoliv, kdo sem přijde, tu podprsenku skutečně vybral, a neodcházel s pocitem, že je s ním něco v nepořádku, protože prošel dalším obchodem, kde pro něj neměli správnou velikost," popisuje Hrušková nepříjemné zkušenosti svého zákaznictva.

"Máme tu podprsenky na všechny velikosti prsou i obvody hrudníků ve všech možných kombinacích. V těch skříních tady jsou zkrátka podprdy asi za pět milionů," směje se braexpertka.

"Jednou se nám dokonce stalo, že si sem přišla pro podprsenku zákaznice s tím, že ji čeká zákrok zmenšení prsou. Byla už řádně objednaná, měla termín, všechno," vypráví Hrušková. "Vybraly jsme podprsenku, rozloučily se. Po čase jsem se ale dozvěděla, že paní byla s výběrem tak spokojená, že se rozhodla na zákrok nejít," popisuje braexpertka zkušenost s tím, jak moc může správně padnoucí kousek spodního prádla člověka ovlivnit.

Jen si zvykejte, hoši

Jako nedílnou součást při prodeji spodního prádla vnímá Klára Hrušková marketing založený na osvětě a rozbíjení falešných a stereotypních ideálů krásy. "Když to řeknu na rovinu, už jsme si zvykli, že když na sítě dáme video s modelkou kyprých tvarů, sejdou se pod ním hejty výhradně od mužských uživatelů, kteří mají na profilu 20 let starou fotku, přičemž ani tehdy nevypadali jako nějací Bradové Pittové. Tlusťoška, jitrnice, reklama na McDonald's, to všechno tam je," pokrčí rameny braexpertka s tím, že podle ní nemá cenu na takové komentáře reagovat.

"Pak jednou natočíte video s modelkou, která se živí jako profesionální burleska a na svých 180 centimetrů má nějakých 50 kilo. V komentářích to ale jede zase stylem: vychrtlina, dejte jí najíst a tak podobně," rozčiluje se Hrušková.

"Když tohle člověk vidí, uvědomí si, jak strašně moc potřebné jsou všechny ty kampaně proti zírání a obtěžování. Jak je důležité společnost edukovat, že moje tělo je zkrátka moje tělo a že opravdu není v pořádku komentovat cizí těla, pokud se na to majitelé těch těl neptají," popisuje rozhořčeně žena. Kromě boje proti bodyshamingu se Hrušková aktivně snaží poskytnout útočiště všem, kteří se ním již setkali.

"Za ta léta praxe se bohužel naučíte jednu smutnou věc. A to, že kdokoliv, komu v kabince při zkoušení asistujete, má nějaký komplex ze svého těla," posmutní braexpertka. "Přitom je to úplně zbytečné. Během těch dvanácti let jsem viděla přes sedm tisíc hrudníků a nic jako normální prsa zkrátka neexistuje," vysvětluje Hrušková a dodává, že i ona samotná se postupem času přestala za svá prsa stydět.

"Když jsem se ve videu svlékla, vidělo moje prsa přes půl milionu lidí," vypráví s tím, že se rozhodně nepovažuje za exhibicionistku. "Nepotřebuju lichotky, že mám krásná prsa, ani nabídky ke sňatku od fejkových účtů ze Saúdské Arábie. Spíš jsem se rozhodla ukázat, že se nemám za co stydět," krčí žena rameny. "Hoši se musí smířit s tím, že je normální, že každá žena nosí prádlo a chce u toho vypadat dobře. My opravdu nehodnotíme ani nesoudíme. My oblékáme podprsenky," uzavírá Klára Hrušková.