Mohly deprimovat kolemjdoucí, byly zašlé. Správa železnic přetřela streetartové malby

Streetartové malby, které vytvořili studenti umělecko-průmyslové školy v železničním podchodu v Ústí nad Orlicí, jsou minulostí. Správa železnic je nechala přetřít šedou barvou. Škola se proti tomu ohradila, podle ní to státní firma udělala bez varování. SŽ oponuje, že požadovala malby obnovit, protože degradovaly.

"Malby byly v pořádku. Správa železnic je zlikvidovala bez předchozího upozornění," řekl mluvčí školy Jan Pokorný. Na výzdobě podchodu se škola domluvila se SŽ a v roce 2017 tam studenti udělali několik maleb. Loni v září SŽ vyzvala město, aby pomohlo vyjednat obnovu výtvarných projektů. "Ze strany školy ale i přes opakovanou snahu déle než rok nebyla žádná odezva. V příštím roce se tak bude v podchodu realizovat nová výmalba, která bude spojená s regionem," řekl uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Mluvčí školy to celé vnímá jako komunikační šum mezi městem, školou a SŽ, která nakonec věc vyřešila "na sílu" a zlikvidovala umělecká díla. "Místo toho mohl pan generální zvednout telefon a panu starostovi, paní ředitelce zavolat. Zjevně nechtěl," řekl Pokorný.

Starosta Petr Hájek (Oušťáci) potvrzuje, že loni téma se SŽ a školou probíral. "Během roku se nepodařilo záměr zrealizovat. Správě železnic došla trpělivost a chopila se toho sama. Škola se samozřejmě cítí trochu podvedena, originály byly nevratně zničeny," řekl starosta.



Nikomu nic neřekli

Škola se domnívá, že některým lidem se malby zdály depresivní, proto tam SŽ chce něco komfortnějšího. "Malby, které jsou originální a zvláštní, vyvolávají emoce. Jako v případě umění to je vždycky. Není to tuctovitá, kýčovitá krajinka. Určitě se našel někdo, u koho to mohlo vyvolávat stísněný pocit. Já to nechci soudit. Asi nejhorší na tom je, že Správa železnic nikomu neřekla, že tento krok chystá," řekl Hájek.

Jedna malba například odkazovala na bývalou kavárnu a restauraci, která byla v historické budově. Autorka namalovala hlavy a hrnečky, jak plují ve vodě. "V malbách jsou latentní příběhy nebo symboly. Nebylo tam nic kontroverzního, hlídali jsem to, aby tam nebylo násilí a deprese," řekl vedoucí ateliéru grafického designu Bohuslav Špaček. Nejspíš se jedná o nedorozumění v chápaní výtvarné sféry, běžná veřejnost by nejspíš preferovala něco líbivého, což se zase nelíbí zástupcům školy, dodal.