Levnější online nákupy: Ušetřit se dá i bez kuponů a čekání na slevy

Objevte kouzlo cashbacku. Je to odměna za online nákup, kterou získáte kdykoliv.

Pojmenování cashback označuje různé služby. Může to být sleva za odevzdání vysloužilého spotřebiče, výběr hotovosti na pokladně v supermarketu nebo spoření spojené s kreditní kartou. V tomto článku se ale zaměříme na odměnu za nákup, kterou poskytuje web Tipli.cz. Ocení ji totiž všichni, kdo nakupují online.

Odměna za každý nákup

Díky cashbacku snadno získáte peníze zpět z každého nákupu. Je to možné, jelikož je tato služba výhodná pro všechny strany. Tipli má s obchodníky uzavřená partnerství. Tím, že je prezentuje na svém webu, jim dělá reklamu a přivádí zákazníky. Za každý takto zprostředkovaný nákup dostane provizi. Jelikož jsou to ale zákazníci, kdo Tipli k provizi pomohl, nenechá si ji celou, ale část pošle zpět právě zákazníkovi jako odměnu.

Sleva kdykoliv, stačí kliknutí

Největší výhodou cashbacku je, že je k dispozici dlouhodobě, nezávisle na slevových akcích. Použití cashbacku je jednoduché. První krok je registrace na Tipli, jež je nezbytná pro spárování nákupů se zákazníkem. Pak už si jen na Tipli najdete kýžený obchod a přejdete do něj tlačítkem nakoupit. Díky tomu může e-shop sdělit Tipli, kolik váš nákup stál, aby Tipli vypočítalo odměnu.

Částka, kterou dostanete zpět, je nejčastěji určena v procentech. Čím dražší nákup tedy uděláte, tím více ušetříte. Odměny za nákupy se připisují k vašemu uživatelskému účtu na Tipli, odkud si je můžete nechat kdykoliv vyplatit na bankovní konto. Odměny navíc nikdy nepropadnou, skvělé je tak přes Tipli objednávat věci, které nakupujete opakovaně. Například drogistické zboží jako je prací prášek, toaletní papír nebo čisticí prostředky do myček nádobí. Odměny se pak rychle hromadí.

Od lodiček po náplasti

Je jedno, co kupujete. Může to být luxusní módní obuv, elektronika, ale klidně také léky a zdravotní materiál z některé z populárních online lékáren. Vybrat si můžete z více než tisíce e-shopů, kde získáte peníze zpět. Mezi populární patří eobuv.cz, About You, Bon Prix, Smart.cz či AliExpress. Ano, odměnu za nákup získáte i na objednávky ze zahraničí. Pokud nevíte, kdo zboží prodává, pomůže vám přehled výrobků. Na této podstránce najdete žhavé nabídky zboží partnerských e-shopů, takže hravě objevíte skutečně výhodnou koupi.