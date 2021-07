Léto v St. Johann v Salcbursku

Miroslava Kohoutová

V létě se v St. Johann v Salcbursku probouzí Hora duchů s atrakcemi, které nadchnou nejen ty nejmenší.

To, co se v zimě schovává pod hustou sněhovou pokrývkou, se postupně objevuje v plné kráse spolu s letními slunečními paprsky. Řeč je o strašidlech, čarodějnicích a pohádkových postavách, které kouzlí úsměv a úžas na dětských tvářích v rakouském St. Johann v Salcbursku. Jen pár desítek kilometrů od německých hranic, což mimochodem ocení právě rodiny s dětmi, které nemusí za zážitky cestovat dlouhé vzdálenosti.

Hora duchů se strašidelným zámkem

Ještě než se děti vydají do světa pohádkové zábavy, mohou si užít dětské hřiště s trampolínou, skluzavkami, houpačkami a motokárovým okruhem. Připraví se tak na to, co je čeká v nadmořské výšce 1750 m n. m.

K zážitkovému parku s názvem Geisterberg neboli Hora duchů se dá pohodlně dostat lanovkou. Zatímco rodiče budou na místě fascinováni nádhernými výhledy, děti si budou v herním parku užívat spoustu zábavy. Hned po vstupu se jich ujmou dva nadpřirození průvodci - Gspensti a Spuki. Ti provedou malé odvážlivce čtyřmi světy pojmenovanými podle přírodních živlů - ohně, země, vody a vzduchu. Každý přírodní živel tu má navíc svého pohádkového ducha.

V parku je řada dřevěných staveb s houpačkami, obrovský dřevěný drak chrlící dým, jezero duchů, věž duchů, prolézačky, skluzavky, ptačí hnízda, spousta vodních her a stojí v něm i skutečný strašidelný zámek. Prozkoumat ho bude sice chtít trochu odvahy, ale o to silnější zážitek to přinese.

Zážitkem je také cesta z vrcholu do Speichersee, která vede kolem vodních her, lezeckých věží a skluzavek.

Tip: Většina cest je přístupná s kočárkem. Doporučujeme ale terénní kočárek s velkými koly.

Via ferrata pro děti

Drachi’s Klettersteig neboli Dračí ferrata je na Hoře duchů připravena pro děti od osmi let. Ty si na ní mohou vyzkoušet, jaké to je, vylézt 40 metrů vysokou skalní stěnu. Zažít první horolezecké krůčky v rakouských Alpách bude jistě pro mnohé z nich nezapomenutelným zážitkem. Vše je navíc zcela bezpečné. Děti jsou zajištěny karabinami na ocelovém laně, které je natažené po celé délce ferraty.

JoKiWo! Bláznivý dětský týden

JoKiWo se říká dětskému týdnu plnému vzrušujících aktivit. Letos začíná 29. srpna a končí 4. září. Je určen zejména pro ty nejmenší, na které čeká speciální program - hry, pohádky, soutěže, loutkové divadlo. Zábavný dětský týden vrcholí dětským koncertem Labutího jezera Salcburské filharmonie.

Dětský prázdninový program

V měsících červenci a srpnu je pro děti připraven prázdninový dětský program, který je speciálně navržen pro ty nejmenší návštěvníky. Na ně čeká každý den něco zcela speciálního. V úterý je to dětská jóga - plná ásan a zábavy. Ve středu zase pohádkovo-bylinkový výlet, při kterém se z příběhů dozvědí zajímavosti o místních bylinkách. Čtvrtek je věnován zábavě na farmě a pátek návštěvě hudebního městského pavilonu. V něm se mohou podívat na loutkové divadlo nebo si vyzkoušet malování a nejrůznější řemesla. Program je pro hosty St. Johann v Salcbursku zdarma.