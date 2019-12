Její píseň znají fanoušci Přátel nazpaměť. Zemřela skladatelka Allee Willisová

Ve věku 72 let v úterý zemřela americká skladatelka Allee Willisová, která se proslavila jako spoluautorka písně I'll Be There For You z populárního seriálu Přátelé. Ve středu o tom informoval zpravodajský server britské BBC. Za hudbu k filmu Policajt z Beverly Hills a divadelnímu muzikálu The Color Purple (Purpurová barva) Willisová získala ceny Grammy.

Willisová, která zemřela na zástavu srdce, se podílela také na vzniku mnoha hitů americké kapely Earth, Wind & Fire, například písní September či Boogie Wonderland. Spolupracovala též se skupinami The Pointer Sisters či Pet Shop Boys. Asi nejznámějším dílem, na kterém se podílela, je píseň k seriálu Přátelé, za kterou získal nominaci na cenu Emmy. Hit vytvořila spolu s producenty seriálu Davidem Cranem a Martou Kauffmanovou, skladatelem Michaelem Skloffem a členy kapely The Rembrandts Dannym Wildem a Philem Solemem, kteří jej v roce 1994 nahráli. Píseň I'll Be There For You v podání americké skupiny The Rembrandts zní v titulcích Přátel. | Video: Atlantic Records