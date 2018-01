Zemřel výtvarník Jack Whitten. Mezi jeho největší díla patří obraz inspirovaný útoky na New York

před 2 hodinami

Ve věku 78 let zemřel americký malíř a sochař Jack Whitten. Začínal pracemi, které znázorňovaly rasismus vůči Afroameričanům, proslavily ho ale až abstraktní obrazy, jež jsou součástí řady sbírek včetně Metropolitního muzea v New Yorku. “Whitten i po padesáti letech dělá obrazy, které nejsou ničemu podobné. V newyorské záplavě abstraktního umění je to něco nevídaného,” napsal o něm před pěti lety list The New York Times. Mezi nejvýraznější díla patří obraz pojmenovaný 9-11-01. Whitten na něm pracoval několik let, jeho vznik inicovaly teroristické útoky z roku 2001. Autor tehdy seděl ve svém ateliéru v newyorské části Tribeca a viděl náraz prvního letadla do věže Světového obchodního centra.

autor: AFP

