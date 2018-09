Zemřel herec a režisér Burt Reynolds, bylo mu 82 let

Ve věku 82 let na Floridě zemřel americký herec Burt Reynolds, hvězda řady filmů - Vysvobození, Hříšné noci, Polda a bandita, 100 pušek a mnoha dalších. Oznámil to ve čtvrtek list Hollywood Reporter. Reynolds patřil k nejúspěšnějším hollywoodským hercům, proslul zvláště rolemi v desítkách dobrodružných filmů a komedií. Ztvárnil také mnoho rolí v televizních filmech či seriálech. Vedle herecké profese se věnoval i režii či produkci. Podle amerických médií Reynolds zemřel ve floridské nemocnici po infarktu. Již v minulosti měl problémy se srdcem a lékaři mu v roce 2010 voperovali bypass.

Washington/Praha - Americký herec Burt Reynolds patřil v 70. letech 20. století k nejžádanějším filmovým drsňákům Hollywoodu a býval prototypem filmového krasavce, který nikdy nešel pro ránu daleko. Herec s elegantním knírkem, před kterým padaly na kolena davy fanynek, také v mnoha akčních filmech i komediích využíval své kaskadérské zkušenosti a fyzickou kondici. Později se soustředil i na televizní tvorbu a také moderoval. Burt Reynolds, který zemřel ve věku 82 let, byl během své bohaté kariéry nominován na Oscara a získal Zlatý Globus a další ceny.

Burt Reynolds, Los Angeles, 22. března 2018 | Video: Reuters | 00:46

Burton Leon Reynolds se narodil 11. února 1936 v Lansingu v Michiganu, téměř celý život ale tvrdil, že to bylo ve Waycrossu v Georgii. Vyrůstal na Floridě v Palm Beach, kde byl jeho otec šerifem. Jako talentovaný hráč amerického fotbalu dostal Burt sportovní stipendium na Floridské státní univerzitě, kariéru v profesionálním týmu Baltimore Colts mu však překazilo zranění při autonehodě. "Co je v univerzitním kampusu nejdál od fotbalových šaten? Dramatické oddělení. Tak tam jsem si to zamířil," vysvětloval s úsměvem Reynolds svoji cestu k herectví. Už na studiích poprvé ukázal, že v něm dřímá také herecký talent - dokonce získal floridskou divadelní cenu.

V New Yorku studoval v Hyde Park Playhouse, živil se mytím nádobí a jako vyhazovač. Nakonec si ale zahrál i na Broadwayi a ve stejné době dostal mladík s dávkou čerokézské a italské krve v žilách příležitost i v televizních seriálech a nakonec se uplatnil také na stříbrném plátně. Přes kaskadérské scény se posléze dostal i k menším rolím. Indiánští míšenci, bandité a dobrodruzi všeho druhu - to byla Reynoldsova "bezejmenná" parketa v 60. letech. Asi nejvíce v tomto období zazářil po boku Raquel Welchové ve westernu 100 pušek z roku 1969.

Hvězdné desetiletí pro něj začalo v roce 1972 s psychothrillerem Vysvobození. Následovala dlouhá řada kasaštyků, které Burtu Reynoldsovi vynesly postavení jednoho z nejlépe placených herců své doby. Patří k nim mimo jiné Nejtěžší yard (1974), série Polda a Bandita nebo Tajný závod (1981) a Velký závod 2 (1984).

V roce 1976 "pocítil nezvladatelnou potřebu postavit se za kameru" a natočil dobrodružný příběh Gator. Asi nejznámějším Reynoldsovým režijním počinem je policejní drama Sharkyho mašina (1981), kde se sám obsadil i do hlavní role.

V půli 80. let ale přišel ústup ze slávy a také problémy - ať už s fámou o údajném onemocnění AIDS, závislosti na lécích (důsledek zranění při natáčení) nebo s penězi. Reynolds sice vydělal desítky milionů dolarů, jeho náročný životní styl, špatné investice i nelehký rozvod jej ale v polovině 90. let dovedly k bankrotu. K povedenějším filmům této etapy života patřila třeba komedie Trestná lavice (2005) s Adamem Sandlerem v hlavní roli - což byl ale jen remake úspěšného filmu Nejtěžší yard z roku 1974, kde si hlavní roli zahrál právě Reynolds. Za roli v seriálu Městečko Evening Shade dostal v roce 1991 cenu Emmy.

Svůj stín překročil až díky snímku Hříšné noci, za který si vysloužil oscarovou nominaci. Role ve filmu ukazujícím zákulisí pornoprůmyslu 70. let sice v roce 1997 vynesla Burtu Reynoldsovi "jen" Zlatý glóbus, média ale nadšeně psala o hereckém návratu. "To není žádný comeback, já přece nikdy neodešel," okomentoval to Reynolds.

Reynold, který hrál i v mnoha televizních seriálech, napsal autobiografickou knihu My Life, která kvůli svému humanitnímu pojetí dostala prestižní cenu Children at Heart Award.

V letech 1963-1966 byl ženatý s britskou komediální herečkou Judy Carneovou, v letech 1988-1993 byla jeho manželkou herečka Loni Andersonová.