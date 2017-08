Zemřel americký komik Jerry Lewis, souputník Deana Martina a všestranný herec

před 8 minutami

Ve věku 91 let zemřel americký komik Jerry Lewis. Oznámil to v neděli americký filmový časopis Variety, podle něhož zemřel ve svém domě v Las Vegas. Lewis, vlasním jménem Joseph Levitch, začal kariéru herce a režiséra v patnácti letech. Po druhé světové válce se proslavil hlavně společnými filmy s o devět let starším hercem a zpěvákem Deanem Martinem, s nímž spolupracoval až do poloviny 50. let. Sám se pak prosadil v 60. letech v komerčně úspěšných snímcích jako Zamilovaný profesor či Hotelový poslíček. Později měl úspěch v roce 1982 v roli ve snímku Martina Scorseseho Král komedie, ve kterém hrál s Robertem de Nirem.