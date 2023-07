Všichni chtějí bárbínky. Fenomén Barbie optikou filmu, módy, sítí i feminismu

"Vím, že figura Barbie vydělává, proto se do ní stylizuji a vydělávám tak víc peněz. Sladká panenka je to, co klienti chtějí, i když to možná nepřiznají," říká v první epizodě podcastu Safe Space raperka Tokju Fokju, která pracuje jako striptérka. Je jednou z žen, které estetiku plastové panenky od Mattela ztvárňují ve svém životě.

3:23 Safe space, díl 1: Fenomén Barbie. Podívejte se na upoutávku s Jindřiškou Bláhovou | Video: Aktuálně.cz

Podcast Safe space poslouchejte na všech svých oblíbených aplikacích, na Spotify a Apple podcastech. "Ta panenka je v existenciální krizi. Což si s Barbie nikdo nespojí, Barbie je pláž, Ken, happy, naivní a nekomplikovaná, v Barbielandu je vše krásné. Scénář blockbusteru Barbie ale mluví o krizi, hledá individualitu, pohrává si s postfeministickými tématy. Barbie Grety Gerwig je feministka," říká v rozhovoru pro podcast filmová publicistka a novinářka časopisu Respekt Jindřiška Bláhová. Kam vedou evropské stopy předchůdkyně Barbie? Jak Barbie ovlivnila módu i náhled dětí na kult krásy? Můžeme od komerčního produktu očekávat společenský přesah? A proč panenka Barbie mimo jiné zvýrazňuje společenské a třídní rozdíly? Nejen na to odpovídá první epizoda publicistického podcastu Lindy Bartošové Safe space.

