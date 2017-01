Tanečník Sergej Polunin míří do Prahy. "James Dean baletu" vystoupí v Národním divadle

před 34 minutami

Ukrajinský tanečník Sergej Polunin vystoupí v Národním divadle v Praze, termín ani obsah jeho vystoupení se zatím neví. Kritici ho někdy přirovnávají k legendárnímu Michailu Baryšnikovovi.

Hvězda současného světového baletu, ukrajinský tanečník Sergej Polunin, vystoupí v blízké době v Národním divadle. Informaci přinesl lednový Newsletter Baletu Národního divadla, který s tanečníkem zahájil spolupráci.

Termín jeho návštěvy ani obsah vystoupení se zatím neví. Tanečník, který se stal v 19 letech sólistou Anglického královského baletu, v Praze v listopadu představil dokument Dancer, který vypráví jeho příběh.

Balet Národního divadla nyní avizuje, že se diváci budou moci s Poluninem v Praze znovu setkat, a nikoli jen na filmovém plátně. "V únoru se uskuteční schůzka s jeho agentem o přesném termínu i obsahu," řekl ČTK mluvčí Baletu ND Helena Bartlová. Poluninovo vystoupení v Praze je ale podle ní jisté.

Sergej Polunin je považován za jednu z nejvýraznějších baletních osobností, někdy se mu říká James Dean baletu a bývá označován za nejtalentovanějšího baletního tanečníka své generace, kritika ho někdy přirovnává k legendárnímu Michailu Baryšnikovovi.

Sergej Polunin získal několik prestižních ocenění, mezi jinými Prix de Lausanne a Youth America Grand Prix 2006. Když s ním předloni umělec David LaChapelle natočil taneční variaci na song Take Me to Church od irského zpěváka Hoziera, začala Polunina obdivovat široká veřejnost, nejen baletní publikum. Video mělo 16 milionů zhlédnutí.

autor: ČTK