Šestá rána pro Polanského. Francouzská fotografka obvinila režiséra ze znásilnění

Francouzská fotografka Valentine Monnierová obvinila filmového režiséra Romana Polanského z toho, že ji v roce 1975 jako 18letou znásilnil. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který nyní dvaašedesátiletá Monnierová zveřejnila ve francouzském listě Le Parisien.

Americký list The New York Times napsal, že Valentine Monnierová je už šestou ženou, jež Polanského veřejně obvinila ze sexuálního útoku. Francouzský režisér polského původu prostřednictvím svého právníka obvinění důrazně odmítl.

Monnierová uvedla, že se rozhodla promluvit poté, co šestaosmdesátiletý Polanski v nedávném rozhovoru tvrdil, že se stal obětí perzekuce stejně, jako je to v jeho nejnovějším filmu J'Accuse (Žaluji) o Alfredu Dreyfusovi. Tento židovský důstojník francouzské armády byl v roce 1894 na základě zfalšovaných důkazů obviněn ze špionáže pro Německo a vězněn. Film půjde ve Francii do kin ve středu.

Polanského právník Hervé Temime v sobotu uvedl, "že obvinění nebyla po 45 let oznámena úřadům" a že jeho klient odsuzuje jejich zveřejnění několik dní před premiérou nového filmu. Rovněž podle agentury AFP řekl, že se chystá podniknout další právní kroky, ale nehodlá případ řešit v mediální aréně.

Monnierová uvedla, že v zimě 1975 navštívila Polanského horskou chatu ve Gstaadu ve Švýcarsku. Nejprve jí režisér prý dělal vulgární návrhy na sedačkové lanovce a ona ho odmítla. Později po návratu z večeře ji zavolal nahoru.

"Život mě ještě nenaučil nedůvěřivosti," uvedla Monnierová. Když vyšla po schodech, stál tam podle ní Polanski nahý, vrhl se na ni, udeřil ji, strhal z ní oblečení a znásilnil ji.

"Byla jsme v naprostém šoku… Vážila jsem 50 kilogramů. Polanski byl malý, ale svalnatý a ve 42 letech byl v nejlepší formě. Za dvě minuty mě přepral," uvedla s tím, že se bála promluvit, jelikož měla strach o život. "Říkala jsem si, to je Roman Polanski. Nemůže riskovat, že by se o tom vědělo, zabil by mě," dodala s tím, že se jí Polanski později v slzách omluvil.

Monnierová uvedla, že rodině o incidentu řekla již dříve, loni o tom napsala také francouzské první dámě Brigitte Macronové a informovala rovněž ministerstvo kultury či náměstkyni pro genderovou rovnocennost.

Režisér je stíhán i ve Spojených státech

Polanski je v USA stíhán kvůli sexuálnímu styku s nezletilou z roku 1977. K pohlavnímu styku s třináctiletou Samanthou Geimerovou se Polanski přiznal, trvá ale na tom, že nešlo o znásilnění, nýbrž o dobrovolný styk.

Od roku 1978 režisér žije ve Francii. Ta ale své občany nevydává, připomíná list The New York Times. Vzhledem ke 20leté promlčecí lhůtě nemůže být Polanski ve Francii stíhán ani v souvislosti s nejnovějším obviněním.

V roce 2017 někdejší německá herečka Renate Langerová obvinila Polanského, že ji znásilnil ve Gstaadu, když jí bylo 15 let. Švýcarští prokurátoři odmítli případ vyšetřovat vzhledem k promlčecí době. Britská herečka Charlotte Lewisová v roce 2010 uvedla, že ji jako 16letou v roce 1983 Polanski sexuálně zneužil.

V roce 2017 ze sexuálního útoku režiséra obvinila žena známá veřejnosti pouze jako Robin. Ta uvedla, že se incident stal v roce 1973, když jí bylo 16 let. Ze zneužití v roce 2017 Polanského obvinila také umělkyně Marianne Barnardová. Útok se podle ní odehrál v roce 1975, když jí bylo deset let. Polanski obvinění odmítl a označil za nepodložené.