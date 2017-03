Zemřel spisovatel Colin Dexter, klasikovi britské detektivky bylo 86 let

před 1 hodinou

Ve věku 86 let zemřel Colin Dexter, oznámil to autorův vydavatel. Dexter se proslavil zejména díky sérii 12 románů spojených s inspektorem Morsem. Nakladatelství MacMillan uvedlo, že Dexter zemřel v úterý ráno ve svém domě v Oxfordu. Psal sérii románů s ústřední postavou detektiva Morse v rozmezí let 1975 až 1999. Spisovatele a jeho postavu pojila záliba ve světlém anglickém pivě, luštění obtížných křížovek a zájem o literaturu. Oba byli diabetici. Knihy adaptovala do seriálu britská televizní stanice ITV. První z této řady knih s názvem Poslední autobus do Woodstocku napsal Dexter v roce 1975 během prázdnin ve Walesu. V poslední knize s názvem Den pokání postava inspektora Morse umírá.