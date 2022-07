Pozdě objevený skvost. Povídky Shirley Jacksonové odrážejí typicky ženské strachy

Papež František vyloučil, že by se v brzké době chystal rezignovat. Pokud by mu ale zdraví znemožnilo řídit katolickou církev, tak by na svůj post abdikoval, řekl v rozhovoru, který v pondělí zveřejnila agentura Reuters.

Některá média, například deník The Washington Post, v posledních týdnech uváděla, že by papež mohl podal rezignaci. Podle tisku tomu mohla napovídat plánovaná srpnová návštěva města L´Aquila, kde je pochován papež Celestýn V. Ten odešel z papežského trůnu na konci 13. století a byl do abdikace Františkova předchůdce Benedikta XVI. poslední hlavou katolické církve, která podala abdikaci.

"Zatím ne, opravdu," odpověděl papež František na otázku, zda se chystá abdikovat. Dodal ale, že by rezignaci podal, pokud by mu zdraví znemožňovalo řídit katolickou církev. "A to byl velký příklad papeže Benedikta. Pro církev to byla velmi dobrá věc," řekl o rezignaci svého předchůdce současný papež.