Nesbø: Píšu pro kamarády. Kdybych si představoval čtenáře ze sta zemí, zblázním se

Britský ministr financí Jeremy Hunt představí 17. listopadu soubor rozpočtových opatření zahrnující zvyšování daní a výdajové škrty v objemu až 60 miliard liber (téměř 1,7 bilionu Kč). Na svých internetových stránkách o tom dnes informoval britský list The Guardian, který se odvolává na zdroje z vlády.

Hunt se společně s novým britským premiérem Rishim Sunakem snaží najít cestu ke krytí rozpočtového deficitu. Ve funkci ministra financí v říjnu vystřídal Kwasiho Kwartenga. Ten v září představil nový rozpočtový plán zahrnující rozsáhlé snížení daní, což vyvolalo obavy ohledně zdraví britských veřejných financí. Kwartengův plán prohloubil vládní krizi, která nakonec přiměla k rezignaci premiérku Liz Trussovou.

Británie nyní podobně jako mnoho dalších zemí čelí růstu inflace a útlumu ekonomiky. Britská centrální banka tento týden uvedla, že britská ekonomika už vstoupila do vleklé recese, která by mohla trvat až do poloviny roku 2024.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v září zrychlilo na 10,1 procenta ze srpnových 9,9 procenta. Inflace je tak nejvýše od února 1982, kdy dosáhla 10,2 procenta. Centrální banka minulý týden ve snaze bojovat s inflací zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na tři procenta. Přikročila tím k nejvýraznějšímu zvýšení úroků od roku 1989.