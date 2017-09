Literární cenu Knižního klubu má Anna Vovsová. Její Ladič je dramatický a vrací se do minulosti

před 4 minutami

Vítězkou letošní Literární ceny Knižního klubu, která se uděluje už 22 let, se stala šedesátiletá Anna Vovsová s novelou Ladič. Debut o vině a trestu, udavačství a pomstě se prosadil v konkurenci 179 zaslaných textů. Odměnou vítězce je vydání knihy, prémie 100 tisíc korun a skleněná plastika ve tvaru knihy. Vítezě vybrala odborná porota ve složení Pavel Brycz, Tereza Brdečková, Petra Soukupová, literární historik Pavel Janáček a člen představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů Jiří Seidl. "Je to výborně napsaný příběh návratu do minulosti s mnoha nečekanými zvraty, kdy žádná z postav není na konci tím, čím se zdála na začátku," zdůvodnila rozhodnutí Brdečková.