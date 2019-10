Literární Bookerova cena má poprvé dvě vítězky: Atwoodovou a Evaristovou

Prestižní literární Bookerovu cenu letos získaly Kanaďanka Margaret Atwoodová a Britka Bernardine Evaristová. Dnešní oznámení dvojice vítězů zdůvodnila podle agentury AP porota tím, že se nemohla shodnout na jediném laureátovi. Pro Atwoodovou je to již druhá Bookerova cena, tu první získala v roce 2000 za román Slepý vrah.

Letos porota ocenila 79letou Atwoodovou za román The Testaments. Je to pokračování populárního Příběhu služebnice, podle nějž byl natočený stejnojmenný seriál. Kanadská autorka byla podle deníku The Guardian nominovaná už pošesté.

Šedesátiletá Londýňanka s nigerijskými kořeny Evaristová literární ocenění získala za román Girl, Woman, Other (Dívka, žena, někdo další), v níž se proplétají příběhy dvanácti převážně ženských postav.

Předseda poroty Peter Florence zdůvodnil netradiční udělení ceny dvěma vítězkám tím, že se komise odmítla shodnout na jediné osobě. Proto porota odstoupila od zažitých pravidel, kdy cenu získává jediný vítěz.

Gaby Woodová, která je literární ředitelkou Nadace Bookerovy ceny, uvedla, že porotcům bylo opakovaně sděleno, že nemohou vyhlásit dva vítěze, což ale vedlo k tomu, že komise v porotní místnosti stávkovala. Woodová dodala, že letošní rozhodnutí neznamená precedens.

Letos se mezi finalisty dostali také světoznámý romanopisec Salman Rushdie, Nigerijec Chigozie Obioma, Američanka Lucy Ellmannová a turecko-britská autorka Elif Shafaková.

Cena, spojená s odměnou 50.000 liber (1,4 milionu Kč), byla založena v roce 1969. Až do loňska nesla díky dlouholetému sponzorovi název Man Bookerova cena. Je určena pro spisovatele z Británie, Irska a zemí britského Společenství. Američanům se cena otevřela v roce 2014.