Kdyby žil Karel Čapek dnes, možná by užasl. U jeho hrobu promluvil Kosatík

Karel Čapek varoval před populistickou politikou, a je tak aktuální i nyní, uvedl při středeční vzpomínkové akci u spisovatelova hrobu na pražském Vyšehradě literát a scenárista Pavel Kosatík. Setkání se pravidelně koná ve výroční den Čapkova úmrtí, k němuž došlo roku 1938. V posledních letech se ho vždy účastní desítky lidí.

"Kromě mnoha jiných podstatných věcí, které Čapek pro naše předky a pro nás udělal, bylo to, že upozorňoval na nebezpečí populistické politiky. A ta v dnešní době, byť v jiných podobách než za něj, zase dost reálně a silně hrozí," míní Pavel Kosatík.

Podle něj Karel Čapek stejně jako první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zdůrazňoval, že člověk by v demokracii neměl až tak vzhlížet k vrcholným politikům, ale měl by podstatné věci požadovat především sám od sebe.

"Kdyby žil Karel Čapek dnes, možná že by užasl nad tím, nakolik jsme se znovu přiblížili mentální situaci lidí mezi světovými válkami. Také my se často spokojíme s pouhým hněvem a odmítáme zapracovat na neemotivním, občanském přijetí odpovědnosti za celou společnost. S tímto naším hněvem pak dovedně pracují populisté," poznamenává Kosatík.

Čapkovo dílo, především divadelní hra R.U.R., pro kterou vymyslel slovo robot, a román Krakatit o nebezpečí zneužití vědy, ale také jeho publicistické texty podle Kosatíka stárnou jen málo. "Kdo se chce vyznat v dnešním světě a kdo touží rozlišit, na koho vsadit by bylo správné a u koho by to bylo pouhou iluzí, ten neprohloupí a neutratí čas zbytečně, když si přečte Čapkovy 100 let staré příležitostné a takzvaně publicistické texty," podotýká publicista.

Čapek zemřel před 85 lety na následky zápalu plic. Těžce nesl tehdejší mnichovskou dohodu a po ní následující kapitulaci Československa. Úmrtí jej uchránilo před zatčením gestapem. Jeho bratr, malíř a spisovatel Josef Čapek, zahynul v nacistickém koncentračním táboře.

Karel Čapek patřil k nejvýznamnějším osobnostem meziválečné společnosti. Psal i poezii, prózu, cestopisy a pohádky, věnoval se také politickým či filozofickým úvahám. Bojoval proti zlobě a nenávisti, která se koncentrovala ve fašismu i nacismu. Proto si také pro něj krátce po obsazení Prahy přišlo do jeho vily gestapo. Čapek byl ale již mrtev. Jeho knihy vycházejí v současnosti po celém světě.

Společnost bratří Čapků, jež pietní setkání u spisovatelova hrobu organizuje, existuje od roku 1947. Snaží se přispívat mimo jiné k šíření filozofického, mravního a sociálního odkazu Karla a Josefa Čapkových.