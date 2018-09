J'accuse. Režisér Polanski začíná natáčet film o Dreyfusově aféře

Roman Polanski v pětaosmdesáti letech začíná natáčet film, o němž dlouho snil. Připomene šéfa francouzského kontrašpionážního oddělení, který rehabilitoval Alfreda Dreyfuse křivě obviněného v antisemitské Dreyfusově aféře.

Přestože polovinu života se sám vyhýbá žalobám, polský režisér Roman Polanski svůj příští film nazve J'accuse, v překladu Žaluji. Včera to agentuře AFP potvrdili producenti snímku. Půjde o historický špionážní thriller vycházející z takzvané Dreyfusovy aféry.

Pětaosmdesátiletý francouzsko-polský režisér Polanski už čtvrté desetiletí nesmí do Spojených států kvůli přiznání, že roku 1977 měl pohlavní styk s třináctiletou dívkou. To je podle amerických zákonů považováno za znásilnění. Letos byl režisér v souvislosti s kampaní #MeToo vyloučen z americké Akademie filmového umění a věd.

Scénář k Polanského novince napsal britský spisovatel Robert Harris, s nímž už filmař před osmi roky spolupracoval na dramatu Muž ve stínu s Ewanem McGregorem v hlavní roli. Harrisovu knihu o Dreyfusově aféře pod názvem Důstojník a špeh předloni v českém překladu vydal Knižní klub.

V připravovaném snímku J'accuse hlavní roli ztvární držitel Oscara za film The Artist Jean Dujardin. Hrát bude pozapomenutého nového šéfa francouzského kontrašpionážního oddělení Georgese Picquarta, který dokázal, že židovský kapitán francouzského generálního štábu Alfred Dreyfus byl koncem 19. století křivě obviněn ze špionáže ve prospěch Německého císařství. Stalo se tak na základě zfalšovaných důkazů.

Společnost Legende Films tento týden potvrdila, že Polanského štáb začne brzy natáčet v okolí Paříže. Producenti nyní hledají komparz pro scény, které vzniknou koncem listopadu.

Francouzský název filmu J'accuse vychází ze slavného pamfletu J'accuse!, jímž spisovatel Émile Zola podpořil kapitána Dreyfuse a obvinil francouzskou vládu z antisemitismu. Zola za dopis sklidil kritiku a nakonec byl za znevažování armády odsouzen na rok do vězení. Kvůli tomu na deset let uprchl do exilu ve Velké Británii.

Režisér Polanski, autor dnes již klasických děl světové kinematografie 20. století Čínská čtvrť, Rosemary má děťátko nebo Tess, se příběh podplukovníka Picquarta pokusil natočit již několikrát.

"Už dlouho chci natočit film o Dreyfusovi. Ne jako kostýmní drama, nýbrž jako špionážní thriller," nechal se Polanski slyšet před šesti lety.

Tehdy uvedl, že příběh Dreyfusovy aféry se "dokonale vztahuje k současnému světu", v němž podle režiséra probíhají "hony na čarodějnice proti menšinám, lidé jsou paranoidní z obav o bezpečnost, tajné vojenské soudy a zpravodajské služby se vymkly kontrole, vlády lžou a tisk zuří".

Kromě Jeana Dujardina mají v Polanského novém snímku účinkovat Louis Garrel, který ztvární kapitána Dreyfuse, dále Mathieu Amalric, známý rolí antagonisty v bondovce Quantum of Solace, a také režisérova dvaapadesátiletá manželka Emmanuelle Seignerová.

Kapitán Alfred Dreyfus byl coby pětatřicetiletý roku 1894 obviněn z velezrady, vojenský soud mu uložil doživotí. Trest si Dreyfus odpykával v zámořské kárnici na Ďábelských ostrovech ve Francouzské Guyaně.

Právě v této době nový šéf kontrašpionážního oddělení Georges Picquart tajně nechal znovu otevřít jeho případ a dokázal, že Dreyfus se velezrady nedopustil. Když ale Picquart s důkazy seznámil své nadřízené, francouzský generální štáb odmítl přiznat chybu a místo toho se šéfa kontrašpionáže pokusil umlčet.

Podle producentů vznikajícího film je Picquart "zapomenutým hrdinou Dreyfusovy aféry", který riskoval kariéru i život. "Nepřestal usilovat o to, aby ukázal na skutečného viníka a rehabilitoval Dreyfuse," uvedli producenti pro časopis Le Film français.

Picquart se později, roku 1906, stal ministrem války ve vládě Georgese Clemenceaua, jenž v Dreyfusově aféře zastupoval spisovatele Zolu. O dekádu později Clemenceau coby premiér vedl Francii v první světové válce.

Rovněž roku 1906 se Alfred Dreyfus dočkal plné rehabilitace a vrátil se do armády, kde nakonec dosáhl hodnosti plukovníka. V první světové válce byl vyznamenán čestným řádem. Zemřel roku 1935.