Nominacím na Zlaté glóby vévodí drama s Affleckem, šanci má i Gibsonův válečný film

12. 12. 2016

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny | Video: Bioscop | 02:26

Slavnostním udílením Zlatých glóbů provede v neděli 8. ledna komik Jimmy Fallon. Mezi největší favority tentokrát patří drama Manchester by the Sea s Caseyem Affleckem v hlavní roli a muzikál La La Land.

Již 74. ročník Zlatých glóbů zná své nominované. Do výběru nejlepších filmů letošního roku, který zpravidla napoví, jak dopadnou prestižní ceny Oscar, se letos dostalo například válečné drama Mela Gibsona, muzikál s Ryanem Goslingem nebo film Mancehster by the Sea, ve kterém ztvárnil hlavní roli bratr Bena Afflecka.

O cenách Zlatý glóbus rozhoduje více než devadesátka zahraničních novinářů působících v Hollywoodu.

Slavnostním ceremoniálem provede 8. ledna z Los Angeles komik Jimmy Fallon, který tak vystřídá po loňském roce herce a režiséra Rickyho Gervaise.

Již dříve bylo oznámeno, že cenu za přínos světové kinematografii získá Meryl Streepová. Loni obdržel cenu za nejlepší drama snímek REVENANT Zmrtvýchvstání, za který Leonardo DiCaprio získal svého prvního Oscara.

Nejlepší film (drama)

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Nejlepší film (muzikál/komedie)

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

Nejlepší herec (drama)

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Tohle je náš svět

Denzel Washington, Fences

Nejlepší herečka (drama)

Isabelle Huppert, Elle

Natalie Portman, Jackie

Ruth Negga, Loving

Amy Adams, Příchozí

Jessica Chastain, Miss Sloane

Nejlepší režie

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Noční zvířata

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Nejlepší scénář

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Noční zvířata

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Taylor Sheridan, Hell or High Water

Kompletní přehled všech nominovaných filmů a tvůrců najdete na webu Zlatých glóbů.