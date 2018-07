před 44 minutami

Dona Quijota ve snímku ztvárnil Jonathan Pryce. | Video: Kamil Fila

Po 29 letech nesnází režisér Terry Gilliam konečně natočil už několikrát připravovaný film dle Cervantesovy předlohy o Donu Quijotovi. Snímek je v těchto dnech k vidění na festivalu v Karlových Varech, od včerejška také vstoupil do celorepublikové distribuce. Vypráví o arogantním režisérovi reklam, jemuž se do ruky dostane jeho studentský film o Donu Quijotovi. Když se vrátí do vesnice, kde jej natočil, zjišťuje, že snímek tamní obyvatele strašlivě poznamenal.