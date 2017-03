Kráska a zvíře zůstává v čele návštěvnosti kin, Masaryk atakuje hranici 200 tisíc diváků

před 55 minutami

Návštěvnost českých kin vede druhý týden za sebou americký film Kráska a zvíře. Hraná verze animované klasiky studia Walt Disney přilákala o víkendu do kin 59 500 diváků. Druhý zůstává film Masaryk, na třetím místě skončila novinka, americká sci-fi Život. Další filmová novinka, Šmoulové: Zapomenutá vesnice, obsadila čtvrtou pozici. Americký animovaný film zhlédlo 9300 diváků. Na páté místo v žebříčku sestoupil akční film Logan: Wolverine, který se promítá čtyři týdny. O víkendu ho vidělo zhruba 8000 lidí. Z českých filmů se v první dvacítce drží pohádka Anděl Páně 2 na 13. místě, komedie Všechno nebo nic na 15. místě a rodinný snímek Bába v ledu, který je devatenáctý.

Tabulka nejnavštěvovanějších filmů v ČR o uplynulém víkendu: