Třináctý ročník festivalu španělských filmů La Película, který proběhne od 13. 2. do 4. 3. v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě, vzdá retrospektivou hold slavné španělské herečce a zpěvačce Aně Belénové (66). Ta spolupracovala s řadou španělských režisérů a na počátku 90. let se sama stala režisérkou. V roce 2017 obdržela od Španělské filmové akademie čestné ocenění Goya za přínos španělské kinematografii. Na festivalu diváci uvidí například film z 80. let Démoni v zahradě o posledních letech svobodné společnosti před koncem španělské občanské války či komedii Láska vážně škodí zdraví, v níž se na plátně vedle Belénové objeví i mladší kolegyně Penélope Cruzová.

autor: Kultura | před 4 hodinami

