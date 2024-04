Odborníci na Hrabala se sjeli do Nymburka. Dorazil i jeho japonský překladatel

Nové podněty k výkladu knih jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů 20. století hledají odborníci na mezinárodní konferenci nazvané Bohumil Hrabal neidylický. Začala tento čtvrtek v Nymburce, potrvá do soboty. Příspěvky z prvního dne se točily okolo spirituality, poetiky, širokého spektra metafor nebo křesťanských motivů v autorově díle.

Třídenní akce se koná u příležitosti letošního 110. výročí Hrabalova narození. Zaměřuje se na přehlížené a ukryté aspekty jeho tvorby. Pořádají ji Městská knihovna Nymburk s Univerzitou Karlovou. Mezi dvacítkou přednášejících jsou i Hrabalovi překladatelé do francouzštiny, japonštiny nebo polštiny.

Autor dle odborníků patří mezi pět nejpřekládanějších českých tvůrců, aktuálně jeho obliba roste v Rumunsku a Japonsku. Do japonštiny byla poprvé roku 2007 přeložena Příliš hlučná samota.

"Je to pro nás stále nový fenomén a nový autor," říká jeden z přednášejících, japonský bohemista a překladatel české literatury Keniči Abe. "Co se týče obsahu, je tam několik prvků, které nás přitahují, například nostalgie, humor a poezie všedního dne, reálie jsou samozřejmě někdy vzdálené, třeba první republika nebo Nymburk, ale podstata jeho románu je univerzální," míní Abe. Ten do japonštiny zatím přeložil dvě Hrabalovy knihy: Obsluhoval jsem anglického krále a Postřižiny.

Neobvyklý výklad autorova díla ve čtvrtek na konferenci představil český teolog a religionista Pavel Hošek. V nedávno vydané knize Evangelium podle Hrabala využil audionahrávky spisovatelových adventních promluv z evangelické fary v Libici nad Cidlinou z 80. let. Podle něj nabízejí průlomový pohled na duchovní rozměr Hrabalova myšlení i díla a zřejmě vysvětlují jeho orientaci v biblických textech. "Nemyslím si, že máme přepsat vše, co bylo o Hrabalovi řečeno, ale je to nové světlo, které osvětluje některé aspekty jeho myšlení," uvedl ve svém příspěvku Hošek.

Ve čtyřech blocích pátečního druhého dne konference vystoupí odborníci z Polska nebo Německa. Jeden z příspěvků se zaměří na historii výstavby chatové kolonie Kersko. "Pátek je zaměřený spíše na topografické, biografické a další významné souvislosti a kontext Hrabalových próz i poezie," vysvětluje za pořadatele ředitel nymburské knihovny Jan Červinka. Všechny příspěvky z konference organizátoři shrnou v knize, jejíž součástí by měl být i přepis nedávno objevených Hrabalových nahrávek.

V nymburské knihovně mohou Hrabalovi příznivci zhlédnout výstavu obálek zahraničních překladů jeho knih pod názvem Global Hrabal. Ve čtvrtek pořadatelé ve spolupráci s nymburským gymnáziem připravili scénická čtení a projekci dokumentárního filmu Hrabalova chata. V pátek vystoupí skupina Tornádo Lue, která zhudebnila i některé Hrabalovy texty.

Na dva dny odborných příspěvků naváže v sobotu doprovodný program, například komentovaná literární procházka Nymburkem nebo exkurze do Kerska. Podrobný program lze najít na webu. Sobotní akce jsou podle pořadatelů zcela obsazené.

Hrabal se narodil v březnu 1914, zemřel začátkem roku 1997. Než se stal spisovatelem z povolání, brněnský rodák vystřídal řadu povolání včetně divadelního kulisáka, obchodního cestujícího a baliče papíru ve sběrných surovinách. Za života byl vedle Milana Kundery světově nejznámějším soudobým českým prozaikem, jeho dílo bylo přeloženo do tří desítek jazyků.