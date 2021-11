Koupelnové osvětlení má svá specifika. Jedno světlo nestačí

I ta nejmenší koupelna obvykle potřebuje dvě až tři světla. Ale s koupelnovým osvětlením se dá kouzlit ještě více. Pojďte se podívat, jak na to.

Stropní světlo do koupelny umí být i chytré

Koupelnové osvětlení tradičně tvoří stropní světlo do koupelny. Dává se na strop, někdy nad dveře. Dnešním trendem je nekupovat již tradiční světla na žárovky, ale kompaktní LED světla. Vždy musí jít též výhradně o osvětlení určeno do koupelny. To platí pro jakékoliv osvětlení, až do toho posledního světýlka, které do koupelny umístíme. Vlhké prostředí koupelny a stříkající voda by totiž u nevhodného světla mohly způsobit poranění elektrickým proudem, či mít dokonce následky ještě fatálnější.

Do koupelny často vstupujeme se znečištěnýma rukama, nebo si je naopak chceme zachovat hygienicky čisté po mytí a již se ničeho nedotýkat. I proto jsou oblíbená koupelnová svítidla s pohybovým čidlem. Díky nim též šetříme elektrickou energii. Místem, kde totiž zcela nejčastěji zapomínáme zhasnout, je koupelna.

V koupelnách se osvědčilo rovněž bodové osvětlení

Koupelnové bodovky se hodí na strop. Tam se používají s více rameny. Jednotlivá světla pak lze směřovat do různých částí koupelny a celou ji osvítit podle potřeby. Mohou však být i zabudované do podhledu. Bodovky se používají i jako světla nad koupelnové zrcadlo. Zde je nutné zvážit jejich intenzitu a též barevnost světla, aby nezkreslovaly barvu naší pleti, vlasů či make-upu. Rovněž musí dobře osvěcovat náš obličej, abychom zvládli provádět bez problémů veškeré kosmetické úkony a vyhnuli se faux pas, kdy třeba odejdeme z domu s pastou na obličeji.

Speciální kategorií moderního osvětlení tvoří LED pásky

S LED pásky lze doslova modelovat světlem. Hodí se na podhledy, skříně a skříňky, do zásuvek a vlastně kamkoliv na obklady i strop. Díky LED páskům se i obyčejná koupena promění v domácí wellness či oázu romantiky. Už nebudete váhat, jestli jste udělali dobře, že jste přece jen nevsadili na barevnější obklady. Světlo z LED pásků dokáže více.