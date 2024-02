Klienti bank fandí digitalizaci. Žádají personalizaci i zábavu

Rozmach technologií mění fungování bankovního sektoru. V popředí stojí digitalizace a inovace.

Banky musí udržet krok s technologickým vývojem a pružně reagovat na proměňující se potřeby i nároky ze strany klientů. "Naši klienti jsou online a online chtějí řešit i své požadavky - jednoduše, rychle, a především odkudkoliv," vysvětluje Martin Kobza, člen představenstva České spořitelny, která u nás patří mezi lídry v digitalizaci tradičních bank a aktivně testuje a implementuje nejnovější technologie.

Online bankovnictví nebo platby mobilem jsou tak dnes už základním standardem pro většinu klientů. Touha po digitálních řešeních přitom není vlastní pouze mladé generaci, ale prostupuje napříč věkovými skupinami. "Dnes je situace taková, že už nepřemýšlíme tolik nad tím, kdo chce využívat digitální řešení, ale díváme se spíše na to, kdo jej prozatím nevyužívá. Snažíme se identifikovat a následně i odstraňovat příčiny a bariéry, které v tom klientům brání," komentuje dále Martin Kobza. Příkladem je přitom samotné online bankovnictví George, které v Česku využívají více než 2 miliony klientů a celkově je to přes 10 milionů v šesti zemích. Násobně přitom narůstá i počet uživatelů ve věkové kategorii 65+.

George, ve kterém si dnes klienti pohodlně sjednají služby, mohou komunikovat se svým bankéřem a mají každodenní přehled o svých účtech a investicích, představoval díky své jednoduchosti a současně komplexnosti průlom v internetovém bankovnictví a zcela proměnil uživatelskou zkušenost. Vývoj ale neustrnul a pokračuje kupředu s ohledem na nové technologie a možnosti i přání klientů.

Mezi trendy patří personalizace, zjednodušování a flexibilita. "Lidé volají po jednoduchých řešeních. Příkladem je platba na kontakt, kterou si jen během prvních deseti dní v České republice aktivovalo více než 300 tisíc lidí," uvádí Martin Kobza. Do bankovních řešení přitom pronikají nejen praktické prvky, ale i ty zábavné. Příkladem jsou principy gamifikace, které stojí na hravosti. "V případě České spořitelny se jedná o Moneyback, kdy mohou klienti za nákup u vybraných prodejců získávat část peněz zpátky. Podle našich dat tak mohou ročně ušetřit v průměru více než 4 000 Kč," doplňuje Martin Kobza.

Česká spořitelna ale od George očekává mnohem víc. "Moderní technologie nám mohou pomoci v naplňování našeho závazku pečovat o finanční zdraví našich klientů. Zatímco na pobočku zákazníci zavítají v průměru třikrát do roka, online bankovnictví využívají až 20x měsíčně. To nám umožňuje být jim blíž a pomáhat s rozvojem finančního zdraví," vysvětluje Martin Kobza. Už teď George v tomto ohledu nabízí řadu funkcionalit včetně novinky "Platím a spořím" a vývoj pokračuje dále. Součástí by měl být například virtuální asistent.

Důkazem, že to Česká spořitelna myslí s technologiemi vážně, jsou vysoké investice v řádech miliard korun ročně, stejně tak jako sehrané IT týmy, které tvoří téměř 1 500 specialistů. Ti se starají o bezproblémový chod aplikací i o to, aby vývoj a implementace nových technologií probíhaly efektivně a s maximálním ohledem na bezpečí klientských dat.