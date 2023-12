Když jde o digitální bezpečnost, není na co čekat

NIS2 představuje aktualizovanou podobu evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti Network and Information Security (NIS) z roku 2016. Každý členský stát Evropské unie má povinnost začlenit její požadavky do své vlastní legislativy. V případě České republiky budou tyto požadavky a povinnosti implementovány do nového českého Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB). Původní směrnice se zaměřovala na zabezpečení omezeného počtu organizací s významným dopadem na společnost, nová směrnice se snaží zajistit bezpečnost poskytovatelů všech služeb klíčových pro správné fungování společnosti - patří sem například energetika, zdravotnictví nebo doprava, ale třeba i potravinářství, poštovní služby nebo nakládání s odpady.