Kdyby si Češi mohli vybrat, žijí na vesnici na jihu republiky

Raiffeisen stavební spořitelna v letošním roce nechala vyhotovit průzkum preferencí v bydlení. Z něj vyplynulo, že kdyby měli Češi volnou ruku při výběru, na plné čáře u nich vítězí bydlení v domě nad bydlením v bytě. Rovněž vesnice je u Čechů oblíbenější než město, 46 % by preferovalo první variantu nad tou druhou.

Stěhovat se ze současného bydliště sice většinou nechtějí, kdyby ale z nějakého důvodu museli, vyberou si spíše jih než sever republiky.

Vysněné bydlení se v představách každého z nás bude mírně lišit. Pro někoho je nesmírně důležitý klid a samota, někdo zase neusne bez ruchu velkoměsta za okny. V České republice je obecným trendem preferovat spíše samostatný dům nad životem v bytě. Ti, kteří už nyní bydlí v obci pod tisíc obyvatel, by nejčastěji chtěli bydlet právě v domě, stejně jako Češi s většími příjmy a ti, kterým je mezi 25 a 44 lety.

Více než polovina dotazovaných (54 %) by ráda zůstala ve městě, kde aktuálně žijí. Pětina by se ráda odstěhovala a těm zbylým na této volbě nezáleží. Popularitu mají především malé vesnice, kdy by 72 % obyvatel nejmenších obcí (do 999 obyvatel) v nich chtěla žít i nadále. Naopak ti, kteří žijí ve velkoměstě nad 100 tisíc obyvatel, by zde chtěli zůstat v 56 % případů.

"Obecně se v Česku těší zhruba stejné oblibě vesnice i město, kdy lidé chtějí využít výhod města a vesnice zároveň - pokud chtějí žít ve městě, tak na okraji a pokud chtějí žít v menší obci, tak blízko za městem. Zbytek obyvatel by si život představoval na předměstí nebo v příměstské oblasti. Bydlení mimo město také častěji preferují lidé se základním vzděláním a ženy. Nejoblíbenější variantou života na vesnici je však pořád relativní blízkost většího města, to je klíčové pro 30 % Čechů," říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Kdyby byla potřeba aktuální volby, 32 % Čechů ve věku 18 až 24 let by se přestěhovala jinam. Oproti tomu ti, kterým je mezi 55 a 64 lety, preferují ze 72 % místo bydliště tam, kde aktuálně žijí.

"V posledních letech pozorujeme mezi klienty velký zájem o rekonstrukci a modernizaci jejich aktuálního bydlení, případně jeho rozšíření. A v loňském roce se zvýšil zájem o investice do energetických úspor, jako je zateplení, nová okna nebo střechy. Očekáváme také stále větší zájem o nákup tepelných čerpadel a fotovoltaiky. Díky nízkým splátkám, které dokáží poskytnout stavební spořitelny, jsou tyto investice dostupné právě i pro obyvatele menších měst a vesnic," říká místopředsedkyně představenstva Raiffeisen stavební spořitelny Yvona Tošnerová.

Pokud se ale trend zaměří na stěhování, v případě volby by si Češi zvolili jih republiky. Nejmenší oblibu pro hypotetický život mají kraje Moravskoslezský, Zlínský, Vysočina, Ústecký, Karlovarský a Pardubický.

Jestliže by vysněné bydlení měl dovést k dokonalosti nějaký doplněk, byla by to rozhodně zahrada. Tu by chtěla třetina Čechů a představuje pro ně znak ideálního bydlení. Bazén nebo přírodu okolo by uvítal 1 z 10 Čechů, naopak ale balkon nebo klid v okolí ve svém bydlení vyžadují jen 4 % dotazovaných.

Průzkum provedla agentura NMS Market Research v červnu 2022 online v Českém národním panelu dotazováním na reprezentativním vzorku 1007 respondentů ve věku 18-65 let.