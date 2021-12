Kdy vám pomůže rychlá půjčka před výplatou

Rychlé půjčky se mohou prodražit, mohou vám ale také vytáhnout pořádně velký trn z paty. Důležité je brát si půjčku z rozumného důvodu a vybrat si správně. Mezi úvěry v této kategorii totiž panují velké rozdíly.

Krátkodobé rychlé půjčky jsou oblíbené a současně zatracované. Kritika se týká zejména vysokých úroků a dalších nákladů. Plusové body si zaslouží za minimální administrativu a rychlé vyřízení online.

Hlavní výhody půjčky před výplatou jsou pohodlí a rychlost

Jednou za hlavních přednosti těchto půjček je jednoduchost a rychlost vyřízení. Obejdete se bez osobních schůzek a dokládání spousty papírů. U půjček ve výši několik tisíc korun budete potřebovat pouze jeden až dva osobní doklady a nějaký doklad potvrzující pravidelný příjem a jeho výši.

Online půjčka krok za krokem:

S připravenými doklady snadno vyplníte j ednoduchý formulář žádosti o půjčku .

. Celý proces běží online a vystačíte si i s mobilním telefonem.

a vystačíte si i s mobilním telefonem. Vyplníte osobní údaje a požadavky na půjčku.

Po odeslání formuláře následuje schvalovací proces, na jehož konci se dozvíte, zda půjčku získáte či nikoliv.

Pokud ano, peníze jsou obratem odeslány na váš účet a díky okamžitým platbám máte peníze na účtu okamžitě.

Bleskové vyřízení půjčky oceníte zejména v situacích, kdy peníze potřebujete například na vyřízení účtů, které nesnesou další odklad, nebo se zaměstnavatel opozdí s výplatou.

Neúčelovou půjčku použijete na cokoliv

Vedle rychlosti vyřízení představuje další výhodu neúčelovost půjčky. Půjčku použijete, na co chcete, a nikdo se vás na to nebude ptát předem. Nemusíte nikomu vysvětlovat, proč a na co si půjčku berete, či dokonce dokládat účty.

Ve vlastním zájmu by se mělo jednat o rozumný důvod, nikoliv o unáhlené rozhodnutí pořídit si modernější a hezčí telefon nebo si dopřát exotickou dovolenou. Za rozumné se považují půjčky, které vám přinesou delší užitek či dokonce další výdělek. K takovým důvodům patří nové spotřebiče do domácnosti nebo notebook kvůli lépe hodnocené práci.

Kdy vám půjčka před výplatou skutečně pomůže?

Když potřebujete peníze na léčbu.

Když potřebujete peníze na uhrazení školného nebo studijních pomůcek.

Když potřebujete peníze na nákup notebook do školy či do práce.

Když máte před výplatou a chybí vám peníze.

Když potřebujete peníze na dětský letní tábor.

Když potřebujete peníze na uhrazení elektřiny a dalších služeb.

Rychlé peníze ve finanční nouzi

Krátkodobé půjčky mohou pomoci vyřešit i krátkodobou finanční krizi. Zde je však třeba být opatrný a půjčku si vzít pouze, pokud jste si jisti, že ji splatíte v řádném termínu. Trápí-li vás dlouhodobé finanční problém, rychlá půjčka vám nepomůže, ale potíže s nedostatkem peněz naopak prohloubí.

Při krátkodobém výpadku financí může taková rychlá půjčka do výplaty pomoci krizi překonat. Platí to například pro opožděnou výplatou. Stihnete uhradit všechny účty a nemusíte se zabývat otázkou, kde vezmete peníze na jídlo a podobně. Jakmile výplata dorazí na účet, půjčku splatíte a krize je zažehnána.

Pokud byste však na splátku neměli, hrozí vám pád do dluhového kolotoče. Splatnost sice lze prodloužit, zadarmo to však není. S dalším a dalším prodlužováním narůstá výše splátky, až se dostanete do bezvýchodné situace, kdy budete rádi, že jste uhradili alespoň sankce za pozdní splátky. Pozor na to.

Nezapomínejte na zásady bezpečného půjčování

Půjčit si peníze je dnes snadné. Proč si nepůjčit na hezčí telefon, značkové oblečení nebo cestu do zahraničí. Jednoduše proto, že nový telefon ani vzpomínky na pěknou dovolenou vás dlouho těšit nebudou. Dluh však zůstane a pokud jej nezaplatíte včas, bude narůstat.

Půjčky si berte pouze v naléhavých případech a v takové výši, kterou jste schopni vrátit v domluveném termínu. Není-li to nezbytné, neprodlužujte splatnost, raději se na pár dní až týdnů uskrovněte.