Kancelářská židle v rámci home office

Dobrá židle je během home office skutečný poklad. Výrazně ovlivňuje efektivitu a produktivitu práce i samotný pocit uživatelského komfortu. Vyplatí se proto zvážit výběr toho správného modelu, zejména v kontextu home office, kde židle hraje zvláštní roli. Co vzít v úvahu při výběru židle pro práci v home office?

Ergonomie domácí kanceláře

Při přípravě kancelářského prostoru ve vlastním bytě byste měli především pamatovat na zásady ergonomie. Ergonomie by měla být rozhodujícím faktorem při výběru každého kusu nábytku a uspořádání této zóny. Do jisté míry může být domácí kancelář univerzální. V malém interiéru je někdy obtížné vymyslet, aby byl prostor určený pro kancelářskou práci zcela oddělen od ostatních částí bytu. Toto místo však musí být navrženo s ohledem na jeho funkčnost a profesionální povinnosti. Je třeba hledat praktická řešení, která pomohou dosáhnout vyšší produktivitu, umožní Vám zůstat déle soustředění a nepřispějí ke zvýšení únavy.

Proto je ergonomie domácího pracoviště tak důležitá. I to je důvod, proč se do domácí kanceláře vyplatí vybírat ergonomické kancelářské židle a to zejména proto, že práce na dálku z domova nám s největší pravděpodobností zůstane trochu déle. Home office je stále populárnější, a to v důsledku pandemie a omezeními zavedených státem. Protože jsme povinni pracovat z domovu, musíme se přizpůsobit nové realitě a čelit výzvám, které se objevují. Správné uspořádání domácí kanceláře řeší alespoň některé problémy související s prací na dálku.

Při organizování kanceláře v bytě v souladu se zásadami ergonomie je třeba věnovat pozornost mnoha otázkám. Velký význam má také správné osvětlení pracoviště. Doporučuje se co nejvíce využívat přirozené světlo. Umělé osvětlení by mělo mít bodový charakter a intenzitu minimálně 500 luxů s barevnou teplotou podobnou přirozenému světlu.

Je dobré, když máte nezbytné dokumenty a předměty pro práci na dosah ruky. Díky tomu se nerozptylujeme hledáním potřebného příslušenství nebo papírů a práce je efektivnější. Uspořádání nábytku bude mít značný vliv na komfort práce. Vhodně vysoký pracovní stůl, monitor v optimální vzdálenosti (tj. minimální vzdálenost 60-70 cm od obličeje v závislosti na úhlopříčce obrazovky), přítomnost nožní opěrky, dostatečný počet polic, skříněk a zásuvek v blízkosti stolu - to vše může zajistit maximální komfort práce. Důležitý je také výběr ergonomické kancelářské židle.

Kancelářské křeslo - nejdůležitější kus nábytku v domácí kanceláři

Pracovní stůl a židle jsou základem domácí kanceláře. Oba tyto komponenty k sobě musí dobře ladit. Je to ale hlavně židle, která ovlivňuje kvalitu a pohodlí práce. Pokud je sezení nepříjemné, mnohem rychleji se unavíte. Pokud má židle špatnou ergonomii a neposkytuje adekvátní oporu zad, může to časem vést k vážným zdravotním problémům, zejména problémům spojenými s bolestmi zad, krční páteře a šíje.

Samozřejmě můžete použít i obyčejnou židli, dokonce i takovou, která se používá v kuchyni nebo jídelně. Tento přístup však není příliš praktický a pohodlný. Židle pro každodenní použití nejsou určeny k několikahodinové kancelářské práci. Jejich omezená funkčnost z nich dělá z dlouhodobého hlediska nejhorší možnou volbu pro domácí kancelář.

Dobrá, ergonomická židle se vyznačuje širokou škálou nastavení. Standardem je nastavení výšky sedáku, sklonu opěradla a jeho aretace v konkrétní poloze. Pokročilejší modely umožňují změnit polohu téměř každého prvku židle. Umožňují nastavit opěrku hlavy, područky a sedák nejen v jedné, ale ve více rovinách. Například model Ergohuman Plus Elite evropské značky Grospol vám umožňuje pohybovat loketními opěrkami dopředu/dozadu, doleva/doprava, nahoru/dolů, stejně jako nastavení úhlu samotné opěrky. Křeslo je navíc vybaveno nastavitelným opěradlem, polohovatelnou bederní části opěradla, polohovatelnou opěrkou hlavy, hloubkou a výškou sedáku. Široká škála nastavení tohoto modelu usnadňuje každému uživateli nastavení podle jeho potřeb.

Správná podpora a kvalita - ergonomie kancelářské židle

Při výběru židle pro home office se také vyplatí věnovat pozornost profilování opěradla. Velké množství modelů má vybouleninu v bederní oblasti, která poskytuje správnou oporu zad a snižuje nepohodlí vyplývající z dlouhého sezení. Důležitá může být i výška opěradla - zda ​​končí ve výšce lopatek, nebo zda je prodloužena a poskytuje také oporu hlavě. Je také dobré, když má židle samotnou opěrku hlavy - pak bez ohledu na výšku opěradla můžete nechat odpočívat jak hlavu tak i svaly krku a šíje.

S ergonomií mohou být spojeny také parametry, jako je odolnost materiálů a kvalita zpracování židle. Nestabilní a vratká židle Vás vyvede z rovnováhy a nedovolí Vám užívat si naplno pohodlí při práci. I takové maličkosti, jako jsou příliš tvrdé nebo příliš měkké výplně sedáku, příliš rychle se opotřebující čalounění nebo velmi tvrdá kolečka která poškodí podlahu, mohou rozptylovat Vaši pozornost. I když se to všechno může zdát triviálními detaily, měli bychom se vyhnout všemu, co nás odvádí od naší práce.

Dobrá investice - kancelářská židle pro práci na dálku

Kvalitní kancelářské židle dnes najdete v každé velké specializované prodejně, příkladem je ezidle.cz. Stojí za zmínku, že nákup ergonomické židle je investicí do Vaší vlastní produktivity. Kancelářský nábytek, zejména židle, v domácnosti nevyřeší problémy s dobrou organizací práce a udržením kázně. Nepomůže oddělit pracovní a soukromý život. Výrazně však zlepší komfort v domácí kanceláři. Díky dobré židli bude práce na dálku efektivnější a méně únavná.