Kachlová kamna oživí každý interiér

Letošní léto je tak trochu podivné. Počasí se neustále mění, teploty skáčou nahoru a dolů. Nejvyšší čas začít řešit vytápění pro nadcházející chladné dny. Uvažujete o kamnech? Co takhle ta kachlová, jaká si pamatujete z prázdnin u babičky?

Kachlová kamna už dávno nepatří jen na chalupy, své místo mají i v moderním interiéru. Báječně ho doplní a prohřejí. Co víc si doma přát?

Domácí pohoda je základ každého bydlení

Domov je místo, kam se běžíme schovat, když nás něco trápí. Je to místo, kde na nás čekají ti, kdo nás mají rádi a záleží jim na nim. Domov ale tvoří i maličkosti jako vůně, místo k odpočinku, dobré jídlo a pití. Podcenit nesmíte ani staré dobré "teplo domova". A to doslova.

Když bude doma chladno, vy se tam nebudete chtít vracet. Nejen že se budete bát, že onemocníte, ale nebudete se tam ani dobře cítit. Aby teplo domova bylo opravdové, pořiďte si krbová kamna, ve kterých bude plápolat ohýnek. To, že doma ucítíte nádhernou vůni dřeva už je jen příjemným bonusem.

Kachlová kamna do každého interiéru

Kamna obložená krásnými kachličkami nás už pouhým pohledem dokáží přenést o pár let zpět. Připomenou nám dětství a my se zas na chvíli ocitneme alespoň v myšlenkách v bezstarostném světě. Proč byste si je měli pořídit domů dneska, o pěknou řádku let později?

Pyšní se dlouhou životností.

Mají vysokou tepelnou účinnost .

. Než je roztopíte, sice to chvilku trvá, na druhou stranu ale hřejí ještě dlouho poté, co oheň v nich vyhasne .

. Můžete si na ně položit hrneček a čaj udržet teplý, dobře na nich kyne i třeba těsto na chleba nebo domácí buchty.

Potěší vás i ekonomický provoz s nízkou spotřebou dřeva .

. Obsluha kachlových kamen není náročná .

kachlových kamen . Můžete vybírat z mnoha barevných designů.

Náš tip: Hledáte kachlová kamna v klasických odstínech? Vsaďte na kachlová kamna TREVISO od společnosti HAAS+SOHN. Jste spíš pro něco moderního, co jen tak někdo nemá? Určitě se vám zalíbí kachlová kamna SKIVE od stejné společnosti.

Na trhu najdete hned několik typů "kachláčů"

Zamilovali jste se do nich a nevíte, která vybrat? Kachlová kamna jsou na trhu dostupná ve dvou variantách.

Jako solitérní kamna , kdy teplo sálá z dlaždiček.

, kdy teplo sálá z dlaždiček. Jako kachlová kamna s teplovodním výměníkem, která zajistí rozvod tepla do několika místností prostřednictvím radiátorů. Taková kamna pak nejen vytopí celý dům, dokážou ale i ohřát vodu na koupání.

Kachlová kamna si dnes zase pořizuje čím dál víc lidí. Díky moderním designům se hodí nejen na chalupu a do jiných rekreačních objektů, ale i do moderních domovů. Jaká si vyberete vy?