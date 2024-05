Jiří Mužík ze SOLODOOR o výběru dveří, partnerském přístupu a unikátních řešeních.

Praktické informace i tipy k výběru interiérových dveří od zástupce předního českého výrobce

S výměnou interiérových dveří se jednou za život potká asi každý z nás. Jak si správně vybrat?

Nejdříve bychom si měli říct, do jaké místnosti dveře vybíráme a co od nich očekáváme. Dle toho volíme typ - klasické otočné či posuvné a v případě otočných také orientaci - levé či pravé. Posuvné dveře jsou ideálním řešením zejména do prostorů s nedostatkem místa.

Dále je potřeba si promyslet, jestli chceme dveře plné, prosklené či celoskleněné. Plné se hodí do místností, ve kterých chceme zachovat soukromí, např. do ložnice. Prosklené a celoskleněné pak do místností, do kterých si přejeme dostat více přirozeného světla, např. mezi chodbu a obývací pokoj. Použití dveří se sklem není potřeba se obávat - při jejich výrobě lze použít kalené bezpečnostní sklo, které se jen tak nevysype, i když se s dveřmi bouchne trochu důrazněji. Pokud by ale přece jen došlo k jeho narušení, pak se rozsype na drobné neostré úlomky, o které se nelze pořezat.

Důležitým rozhodnutím je volba povrchu dveří, ten by měl odpovídat intenzitě "provozu" v domácnosti. Nejlevnější variantou s poměrně nízkou odolností proti poškození je fólie. Pokud požadujeme vysokou odolnost proti vnějším vlivům a mechanickému poškození, je ideální volbou laminátový povrch (CPL). Další variantou je lak, díky kterému je možné dosáhnout přesného odstínu barvy dveří dle vašeho přání.

A poté již přichází na řadu volba dekoru?

Dekor je z pohledu mnoha zákazníků tím hlavním aspektem. Praktickou pomůckou je náš konfigurátor, který je k dispozici zdarma na webových stránkách www.sestavsidvere.cz. Do tohoto nástroje pro tvorbu vizualizací je možné z pohodlí domova nahrát vlastní fotografie a zkoušet si různé modely dveří a dekory z naší nabídky v konkrétním interiéru.

Dá se výše popsaný proces nějak usnadnit?

Určitě ano, proto v našich značkových prodejnách nabízíme odborné poradenství. Profesionální personál od zákazníka zjistí jeho představy a požadavky, pomůže mu zorientovat se v nabídce a doporučí mu vhodné řešení. Zkrátka se s námi podělíte o své představy a požadavky a o zbytek procesu se postaráme my - fungujeme jako váš partner disponující odbornými znalostmi. V prodejnách je také možnost si tzv. naživo prohlédnout a osahat jednotlivé typy dveří, různé povrchy i dekory.

Jaká zajímavá řešení nabízíte?

Designovým produktem pro milovníky minimalismu jsou naše reverzní dveře, které charakterizuje perfektně splývající rovina dveří a zárubní a skryté závěsy.

V nabídce máme speciální laminátové povrchy SOLO MATRIX a CPL SOLO 3D, které vynikají autentickým dřevěným vzhledem a dokonale imitují jeho strukturu nejen na pohled, ale i na dotek. Jejich výhodou oproti dýze a přírodnímu dřevu je vysoká odolnost vůči vnějším vlivům i mechanickému poškození, snadná údržba, stálost barvy i nižší cena.

Dále nabízíme na českém trhu unikátní oblou hranu dveří s bezspárovou technologií, která je kromě elegantního vzhledu vysoce praktická - vyniká vysokou odolností proti nárazům, vlhkosti, znečištění či zažloutnutí.

Více informací: www.solodoor.cz