Jemen sužuje obrovský hlad, mnohé děti nemají ani jediné jídlo denně

Největší humanitární krize současnosti. Tak svět mluví o situaci v Jemenu, státu na jihu Arabského poloostrova. Víc jak 8 let po vypuknutí konfliktu potřebuje humanitární pomoc přes 21,5 milionu lidí. Umíte si to číslo představit? Více než polovinu z toho tvoří ženy, děti.

Utrpení lidí v Jemenu je nevídané. Konflikt zapříčinil, že v zemi téměř nic nefunguje. Zhroutila se infrastruktura, vzdělávací systém i zdravotnictví. Přístupná je nanejvýš polovina zdravotnických zařízení. Přístup k nim je velmi složitý, což ví i šestnáctiletá Rafiqa (na fotografii). Se svým ročním synem musela opustit domov, který byl během střetů zapálen. Nestihli si s sebou vzít vůbec nic. Utekli jen s oblečením, které měli na sobě. Podmínky, v jakých žijí, navíc jejímu synovi Mohammedovi způsobují zdravotní potíže. "Nejtěžší je horko. Synovi se z něj udělaly vyrážky, má na těle ošklivé boule," zoufá si mladá matka. Společně se synem přitom i přes tak nízký věk zažili své. "Trvalo nám den a půl, než jsme se dostali do Adenu, protože jsme museli čekat na mnoha kontrolních stanovištích. Na některých se nás lidé snažili přesvědčit, abychom se vrátili domů, protože jinak budeme vysídleni. My jsme ale neměli jsme jinou možnost než utéct. Žebrali jsme, půjčovali si peníze - to vše jen, abychom přežili. Tak ráda bych se vrátila domů, ale jen pokud nastane mír," říká Rafiqa.

Akutní podvýživa trápí více než 2 miliony dětí. Z toho přes 540 tisíc z nich trpí až kritickou podvýživou, což znamená, že pokud se urychleně nedostanou k léčbě, budou ve vážném ohrožení života. Lidé v Jemenu, především pak rodiče, jsou kvůli tomu pod enormním tlakem. Například Najwa, žije den, co den v naprostém zoufalství. "Mám o své děti tak velký strach. Některé z nich jsou neustále nemocné a já jim nemohu zajistit ani jídlo denně," říká nešťastná žena. Do situace, ve které s dětmi žije, se přitom nedostala vlastním přičiněním. "Museli jsme utéct před konfliktem z našeho rodného města. Dva roky jsme pak žili pod stromy," popisuje tragický život v Jemenu Najwa.

Najwa se svými dětmi žije den co den v naprostém zoufalství. Nedokáže jim zajistit někdy ani jedno jídlo denně. Foto: Jennifer Bose/CARE

CARE pomáhá v extrémně těžkých podmínkách ve 14 jemenských provinciích, kde poskytuje humanitární i psychosociální podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují.

