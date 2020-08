Jaký bude ročník, víte až když jsou hrozny ve sklípku, říká vinař z Burgenlandu

Miroslava Kohoutová

Oblast, která se rozprostírá kolem Neziderského jezera, podél rakouské hranice s Maďarskem, je v mnohém odlišná od jiných rakouských regionů.

Nenajdete zde na každém kilometru místa, kde se kopec potkává s horou a každý výlet se stává fyzickou výzvou, ale naleznete zde rakouské moře, jak se místnímu jezeru přezdívá, a nespočet vinic a vinařství, ve kterých se stáčejí jedna z nejkvalitnějších vín na světě.

Své o tom ví Markus Lentsch, který patří ke třetí generaci vinařů pocházejících z tohoto regionu a jehož život je s vinicemi silně spjatý. "Ve vinařství jsem vyrostl. Jako malý kluk jsem si hrál mezi sudy s vínem a rodičům pomáhal při práci. Je to velmi rozmanitá práce a to je přesně to, co se mi líbí. Pracujete v přírodě, ve vinařství, v kanceláři, ale také při ochutnávkách a prezentacích vín," říká vinař, jehož první vyrobené víno bylo Rulandské šedé. "Tehdy jsem si vybral nejlepší a nejzralejší hrozny z našich nejstarších rostlin této odrůdy a naplnil jimi sudy. Tři roky jsem je nechal zrát na kalech a poté víno stočil do lahví. Vzniklo víno s plným a výrazným tělem, ale také s určitou elegancí," vzpomíná. To byl začátek vzniku Markusových vín. Nyní má vlastní edici a vína z jeho rodinného vinařství z Podersdorf am See sbírají jednu cenu za druhou. V jeden rok získal hned 14 zlatých medailí za 14 přihlášených vín a Burgenlandskou státní cenu obdržela vína hned třináctkrát po sobě. Tajemství dobrého vína ale Markus úplně neprozradí. "Nedá se říct, jaké víno je dobré, protože každý má jiné chutě. Co ale každé dobré víno potřebuje, jsou vysoce kvalitní hrozny. Ze špatných hroznů nemůžete udělat dobré víno," usmívá se.

Burgenland je v oblasti vín velmi rozmanitý

Přírodní podmínky, které Burgenland vinné révě nabízí, jdou naproti tomu, udělat z ní jedna z nejlepších vín na světě. Výběr je přitom velmi rozmanitý. Najdete zde vše od lehkého svěžího ovocného bílého vína přes plná červená vína až po nejlepší sladká vína na světě. "Je to dáno tím, že Burgenland je nejslunnějším regionem v Rakousku a obvykle nemáme problémy s optimálním zráním hroznů. Ve středním a jižním Burgenlandu se setkáte zejména s červeným vínem, s dominující Frankovkou. Sever kolem Neziderského jezera je v odrůdách rozmanitější. Stěžejními odrůdami bílého vína jsou zde Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Rulandské bílé, Chardonnay. Z červených vín Zweigeltrebe, Frankovka a Svatovavřinecké," říká Markus, jehož nejoblíbenější víno je pro svou univerzálnost Zweigeltrebe. Klasické a ovocné se totiž skvěle hodí k pizze, těstovinám i zvěřině.

Letošní ročník bude…

Milovníkům vína má městečko Podersdorf am See vždy co nabídnout. Začíná se v dubnu první jarní ochutnávkou, pokračuje několika menšími akcemi během léta, jako jsou SonnWeinMusik s ochutnávkou vín při západu slunce a s hudbou přímo u jezera nebo festival vína, a končí se listopadovou podzimní ochutnávkou s názvem Martiniloben, která se díky velkému počtu návštěvníků koná dva víkendy po sobě.

Pokud byste ale chtěli vědět, jaký bude letošní burgenlandský ročník, budete si muset ještě chvíli počkat. "Těžko říct, jaký bude, ale v tuto chvíli to vypadá docela dobře. Vinná réva již odkvetla a hrozny začínají narůstat. Stále se toho ale může tolik stát. Jako vinař pracujete s přírodou a tu nemůžete ovlivnit. Jaké bude víno, víte opravdu až v okamžiku, kdy jsou hrozny ve sklípku," vysvětluje Markus, který je přesvědčen, že prostřednictvím vín z jeho vinařství můžete i po návratu domů prožívat ten pocit dovolené, který jste poznali ve zdejší oblasti.