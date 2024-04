Jaké to je být franšízantem ReFresh Bistro?

ReFresh Bistro provozované společností Designex Food, s.r.o. je síť školních bister. Ze základních a středních škol se však pomalu rozrůstá i do veřejných prostorů, jako jsou nemocnice nebo úřady. Aktuálně má po celé ČR přes 60 poboček a další přibývají. Řadu z nich provozují franšízanti.

Zapojit se do franšízy je pro podnikatele výhodné. Získají plnou podporu, sníží se jim vstupní investice do podnikání, protože část platí mateřská společnost, a především nejsou na vše sami. S nastavením veškerých procesů, systémů a zaškolením to budou mít prakticky bez starostí. Aspoň u ReFresh Bistro to tak funguje.

Nejzajímavější franšíza roku 2023

Samozřejmě je spousta franšíz, do kterých se lze zapojit. Jejich velký přehled najdete na Franchising.cz. Ne všechny ale nabízí svým franšízantům stejnou podporu. Právě ReFresh Bistro vyhrálo ocenění Nejzajímavější franšíza roku 2023 udělovaného v rámci Ocenění českých podnikatelek. S ReFresh Bistro se do soutěže přihlásila generální ředitelka Lucie Remer. Porota ocenila kompletní podporu od vytipování lokality přes design provozovny, sortiment a obsazení personálu. Dále se jí líbily motivovaný přístup, zodpovědnost, nastavená strategie a vztah k zaměstnancům. A přesně tyto klady popisují i zapojení franšízanti.

7 poboček a 7 různých zkušeností

O svou zkušenost franšízanta se s námi podělil David Aleš, který si ReFresh Bistro poprvé všiml v reklamě na sociálních sítích v listopadu 2022. O rok a půl později provozuje 7 poboček a plánuje další. Jak popisuje, každá z nich je svým způsobem originál.

"Nyní mám 7 poboček ReFresh bistra a každá pobočka má odlišnou ekonomiku. Nejdůležitější je samozřejmě výše tržby a v poměru k tomu výše nájemného a energie. Dále do ziskovosti vstupuje i jak má škola zájem spolupracovat s bistrem a samozřejmě i chutě našich zákazníků. Obecně se dá říct, že zisk každé pobočky se pohybuje v průměru mezi 5-15% z tržby," popisuje pan David.

"Nyní mám 20 zaměstnanců. Kromě jedné pobočky je to vždy jeden zaměstnanec za pobočku a směnu," pokračuje. Jak je takové podnikání náročné?

"V mém případě se tomu už věnuji v podstatě na plný úvazek a je to moje hlavní činnost. Zajišťuji si sám objednávky, finanční toky, plánování směn a řízení zaměstnanců. Na každé pobočce jsem minimálně jednou za týden. Záleží mi na kontaktu se zaměstnanci a snažím se je motivovat k co nejlepší práci."

Poptali jsme se i na to, jakou podporu franšízora David využívá. Sám uznává, že být v roli franšízanta je pohodlné: "Bez úzké spolupráce a podpory mateřské firmy by to nemohlo fungovat. Velmi důležitá je telefonní linka, kde jsou vždy k dispozici s radou a pomocí jak vyřešit technický nebo jiný problém. Ale co je pro mně zcela zásadní je spolupráce v osobní rovině, za tu jsem velmi vděčný, bez ní by to nefungovalo. Osobní přístup všech z firmy Designex skvělý."

Kdo přemýšlí o spuštění vlastního podnikání, ten by měl zapojení do franšízy určitě zvážit.

Co očekávat jako franšízant?

Nepotřebujete v podstatě nic jiného než zapálení pro věc, možnost věnovat podnikání aspoň 3 dny v týdnu a několik stovek tisíc na vstupní investici. Na začátku se platí franšízový poplatek (50 000 Kč), vratná záloha (50 000 Kč) a vybavení (cca 70 000 až 200 000 Kč). Vybavení nové pobočky z 40 % platí mateřská společnost. Pokud by pro vás vstupní investice byla příliš vysoká, lze na ni využít úvěr. Ve srovnání s jinými typy podnikání je ale počáteční vklad docela nízký, vrátí se vám za několik měsíců. Na to se můžete spolehnout, protože nastupujete už do rozjetého dobře fungujícího byznysu, nezačínáte od nuly s nejistým výsledkem.