Jaké sexuální praktiky a polohy mají Češi nejraději?

Češi si si nejvíce ve své ložnici užívají orální sex. Na druhém místě to je potom sex vaginální a nakonec anální. Můžeme tedy říci, že Češi jsou ve svém výběru docela staromódní, ale je to na škodu? Někteří by mohli argumentovat, že česká upjatost způsobuje v ložnici nudu a následné hledání nových dobrodružství.

My vám, ale povíme, proč nejsou tyto sexuální polohy za zenitem. Proč si Češi tak rádi užívají orální sex? Je to proto, že náš mozek reaguje na orální stimulaci způsobem, který může vést k přetížení smyslů, vyšší vzrušení a lepší orgasmus. Ve skutečnosti zhruba 7 % žen a 22 % mužů uvádí, že mají orgasmus pouze z orálního sexu. Orální sex umožňuje partnerům sdílet smyslné, intimní chvíle s jejich partnerem. Umožňuje partnerům cítit se blízko jeden druhého, když sdílí hlubší intimitu prostřednictvím potěšení. Pak tu máme starý dobrý vaginální sex. Jedna studie z roku 2016, která byla publikována Illinoiskou univerzitou, naznačuje, že mozek by mohl být nejdůležitějším sexuálním orgánem. Bylo zjištěno, že orgasmus je zvýšený stav smyslového uvědomění, který může v mozku vyvolat stav podobný transu a hormony jako jsou dopamin, oxytocin a serotonin nám tyto pocity umocňují. A třetím nejoblíbenějším způsobem je anální sex. Vzhledem k tomu, že anální svěrač je menší a těsnější než vaginální otvor, může být pocit proniknutí intenzivnější. Navíc u žen probíhá konečník přímo podél vagíny a mezi nimi je tenká vrstva kůže. To znamená, že anální stimulace může také stimulovat vagínu a dokonce i vnitřní části klitorisu. Tak už víme, jaký sex si Češi nejraději užívají, ale jaké sexuální polohy mají nejraději? Misionář stále vede. Zejména, protože oba mají kontrolu nad hloubkou a rychlostí. A Češi ho milují, protože je to intimní a vyžaduje to hodně očního a tělesného kontaktu. Na koníčka ženě dává kontrolu nad tempem a hloubkou průniku. Zároveň je to poloha, při které když se žena zakloní a opře se rukama o nohy partnera, může dojít i k análnímu sexu. Třetí nejoblíbenější je sexuální poloha známá jako dogy style. Žena na čtyřech muž do ní vniká zezadu. Je to velice oblíbená poloha, protože je neskutečně variabilní. Lze si s ní užít jako vaginální sex, anální sex i orální sex, záleží jen na vaší fantazii a šikovnosti. Nejčastější sexuální fantazie Součástí toho vše jsou ovšem i sexuální fantazie, a to se týká jak mužů, tak žen. Jaké jsou, ale ty tři nejžhavější, o kterých sní muži? Jestli také patříte mezi Čechy, kteří rádi fantazírují o různých scénářích, či sexuálních praktikách není nic lepšího než se uchýlit k erotickým povídkám. Ty mohou být, jak reálné, tak fiktivní, ale vždy naprosto vzrušující. Trojka nebo skupinový sex. Muži velmi často fantazírují o sexu se dvěma ženami a také mají tendenci chtít hrát aktivnější roli, spíše než pasivní roli během skupinového sexu. Někteří muži mohou chtít sledovat, jak jejich partnerka má sex s jiným mužem bez jejich účasti. BDSM fantazie jsou běžné, jak pro muže i žena. Ale zatímco muži spíše fantazírují o tom, že někoho svazují, ženy spíše fantazírují o svazování. To znamená, že tato fantazie se může pohybovat od mírně drsného nebo agresivního sexu až po extrémnější otroctví, sadismus a masochismus. Může to zahrnovat svazování vašeho partnera, výprask a celé spektrum dalšího chování. Sex venku nebo na veřejném místě. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste se mohli vyřádit na lavičce v parku nebo na pláži? Určitě nejste jediný - ve skutečnosti 66 % mužů a 57 % žen snilo o tom, že si to zkusí na veřejném místě, a neuvěřitelných 82 % mužů i žen snilo o sexu na neobvyklém místě, jako je auto nebo v kanceláři.