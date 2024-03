Jaké existují úspornější varianty vytápění domů?

Výdaje za topení ukrajují značnou část našeho měsíčního rozpočtu, když pak přijde na roční vyúčtování, řadu z nás může nemile překvapit nedoplatek. Zejména s ohledem na dnešní ceny energií se tak často snažíme najít jiný způsob vytápění, díky kterému bychom si finančně alespoň trochu ulevili. Existují nějaké úspornější varianty? A jaké jsou jejich přednosti?

Záleží na tepelných ztrátách

Při výběru způsobu vytápění domu jsou zásadní tepelné ztráty objektu, tedy množství tepla, které nemovitost při extrémních venkovních teplotách ztratí za 1 hodinu. Udává se v kW a teplota, při které se měří, se odvíjí od oblasti, ve které nemovitost leží. Například v Praze se měří při -12 °C, v horských oblastech pak při -18 °C. Může se totiž stát, že ten samý dům bude mít jinou ztrátu v nížině a jinou na horách. Čím nižší tepelná ztráta je, tím úspornější technologie si pro vytápění můžete vybrat.

Víte, že kromě oblasti, ve které nemovitost stojí, ovlivňují tepelné ztráty i faktory jako kvalita oken a dveří, velikost domu a jeho dispozice, kvalita zateplení objektu nebo to, na kolik si svůj dům v zimě vytápíte?

Jaké topení si pro váš dům můžete vybrat?

Kdo už bydlí, ten má možnosti trochu omezené propozicemi konkrétní stavby, kdo dům teprve staví, ten se nemusí ničím omezovat. Obecně ale platí, že kdo chce na topení něco ušetřit, může vsadit na tyto úsporné varianty vytápění:

Tepelné čerpadlo, které je nejúspornější.

Kondenzační plynový kotel.

Krbovými kamny nebo kotlem na biomasu

Tepelné čerpadlo je sice nejnákladnější, ale vyplatí se

O tepelném čerpadle se v poslední době hodně mluví, mnoho lidí si ho už pořídilo. Důvod? Jde o nejúspornější a nejekologičtější způsob vytápění, protože využívá teplo ze svého bezprostředního okolí, které je vlastně zadarmo. Pro výrobu energie spotřebuje jen minimum elektřiny, zásadní u něj je topný faktor.

Víte, že tepelné ztráty jsou při jeho výběru naprosto zásadní? Odvíjí se od nich totiž potřebný výkon čerpadla, který by měl pokrýt nejen právě ty ztráty, ale musí umět také ohřát vodu i v těch největších mrazech. Pokud by výkon čerpadla odpovídal jen tepelným ztrátám, na ohřev vody by už nestačilo.

Kondenzační kotel ušetří až 30 % nákladů na topení

Máte starý plynový kotel? Na jeho výměnu je ideální čas, čím je kotel starší, tím je energeticky náročnější. A když už se do toho dáte, vsaďte na kondenzační kotel, který ve srovnání s tím klasickým ušetří až 30 % nákladů na vytápění. Za úsporou stojí fakt, že dokáže využít kondenzační teplo spalin, které neunikají komínem, ale využijí se pro vytápění.

Víte, že kondenzační kotel i tepelné čerpadlo se dají propojit i s podlahovým topením jako další možnost úsporného vytápění?

Efektivní je i kvalitní krbová vložka

Krb nebo krbová kamna zatím doma lidé mívají spíš jen jako doplňkový zdroj tepla, v dnešní době se ale ukazuje, že se s nimi dá i dobře domácnost vytápět. Energeticky úsporná jsou například kamna na pelety, která si na váš pokyn sama škrtnou a sama si automaticky přikládají, případně krbová vložka. Ve srovnání s otevřeným ohništěm v jejím případě dokážete díky o 85 % vyšší účinnosti vytopit i několik místností naráz.