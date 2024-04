Jak začít prodávat na internetu - krok za krokem

Český trh internetového prodeje se rychle rozvíjí. Jak ukazují statistiky, v roce 2023 nakupovalo online více než 86% Čechů a obrat z internetových prodejů přesáhl 185 miliard Kč (1). Pokud tedy přemýšlíte, jak zvýšit prodej a rozšířit okruh svých zákazníků - nabídněte své produkty online. Nyní to díky Allegro můžete udělat bez počátečních nákladů. Podívejte se, jak to funguje krok za krokem!

Jak začít prodávat na internetu - je to snadné!

Možná už nějakou dobu uvažujete o tom, že začnete prodávat na internetu, ale obáváte se, že je to příliš riskantní a nákladné. Není to překvapivé - investice do podnikání nebo otevření nového distribučního kanálu může být stresující.

Pokud byste si chtěli například založit vlastní internetový obchod, museli byste počítat s poměrně velkými výdaji. Museli byste si vytvořit e-shop (a tedy nechat si ho navrhnout a realizovat odborníky), najít pro něj doménu, zaplatit hosting a následně investovat do reklamy a umístění. Přitom byste museli čekat minimálně několik měsíců na efekt těchto aktivit a pravděpodobně i déle na návratnost investic.

Co kdybyste ale mohli využít jednoduššího a příznivějšího scénáře? Takový, ve kterém:

- nemusíte na zahájení investovat tisíce korun;

- získáte hotový obchod, ve kterém nakupuje více než 1,6 milionu českých zákazníků;

- do marketingu tohoto obchodu neinvestujete jen vy, ale i samotná platforma;

- vám nevznikají vysoké náklady na realizaci prodeje.

Zní to velmi slibně, že? A co je ještě důležitější - toto řešení máte na dosah ruky! Takové možnosti nabízí Allegro - marketplace, který je dostupný českým prodejcům.

Co je Allegro?

Allegro je jedním z největších portálů typu marketplace na světě, který byl založen v Polsku před více než 20 lety. Dnes je v zemi našich severních sousedů jedničkou, pokud jde o internetový prodej.

Od května 2023 je Allegro dostupné také v České republice. Přestože od spuštění portálu uplynulo jen málo času:

- Allegro je již dnes druhým nejnavštěvovanějším e-shopem v České republice*;

- na tomto marketplace již bylo zaznamenáno více než 1,6 milionu aktivních nakupujících,

- ve 4. čtvrtletí 2023 realizovali čeští prodejci prostřednictvím portálu desítky tisíc transakcí denně.

Rozšiřuje se také seznam českých prodejců, kteří získávají zákazníky právě prostřednictvím Allegro. Je proto vhodná doba zvážit, zda se k prodejcům na této platformě nepřidat.

Allegro = výhodné podmínky pro české e-prodejce

Oblíbenost platformy Allegro mezi kupujícími a prodávajícími je výsledkem výhodných podmínek spolupráce, které marketplace poskytuje oběma stranám.

Co získá prodejce, který začíná prodávat na platformě Allegro?

0% provize z prodeje po dobu prvních 180 dní na platformě

Náklady spojené s prodejem na platformě Allegro pro prodejce představují především provizi z uskutečněných prodejů. Není vysoká, ale jako nový prodejce se jí nemusíte vůbec obávat. V rámci uvítacího balíčku, který je poskytován každému nově registrovanému firemnímu účtu, budete dokonce na 180 dní od této provize z prodeje osvobozeni.

Celková hodnota výhod, které získáte jako nový prodejce na Allegro, je až 150 000 Kč!

0 Kč za vytvoření účtu na Allegro

Firemní účet na Allegro je zdarma a zaregistrujete se za 0 Kč. Stačí projít rychlým a snadným procesem jeho vytvoření.

Žádné poplatky za používání účtu prodejce na Allegro

Na Allegro neplatíte předplatné za to, že máte účet. Místo toho získáte přístup k rozsáhlé sadě nástrojů pro řízení prodeje zcela zdarma. Allegro Smart! To znamená atraktivní podmínky dodání výrobků pro vaše zákazníky. Bezplatná přeprava zboží je pro české spotřebitele jedním z nejdůležitějších aspektů. Na Allegro ji můžete svým zákazníkům snadno poskytnout, a to v rámci programu Allegro Smart! Jak to funguje? Zákazník se za malý poplatek zapojí do věrnostního programu a na oplátku může využívat bezplatné doručení a vrácení zboží. Toto řešení umožňuje prodejcům Allegro zvýšit prodej až o 20%. Allegro Smart! je již nyní nejoblíbenějším věrnostním programem v České republice.

Jak začít s prodejem online na Allegro?

Chcete začít prodávat online? Udělejte to na Allegro! Postup je opravdu jednoduchý. Průvodce vás provede jednotlivými kroky registrace. Nezabere vám to více než několik minut!

Krok 1: Vytvoření firemního účtu na Allegro

Přejděte na stránku "Zaregistrovat se" a postupujte podle pokynů. Pro začátek budete potřebovat:

- přihlašovací jméno (bude to název vašeho obchodu na Allegro);

- e-mail;

- telefonní číslo;

- DIČ,

- bezpečné

Pamatujte: údaje, které zadáte do formuláře, musí odpovídat oficiálním firemním údajům.

Krok 2: Aktivace účtu

Pro aktivaci vašeho firemního účtu na Allegro je nutné jej ověřit. To můžete provést dvěma způsoby:

1. provést bankovní převod částky 10 Kč / 1 euro z vašeho firemního účtu na určený účet pro potvrzení vašich údajů nebo

2. předložit bankovní doklad (potvrzení, že uvedený bankovní účet patří vám).

Krok 3: Nastavení podmínek prodeje

Dalším krokem je nastavení podmínek prodeje. Konkrétně je třeba zadat:

- podmínky pro vrácení zboží - např. kam může zákazník výrobek poslat zpět a kdo hradí náklady na přepravu;

- podmínky reklamace - např. adresa pro zaslání reklamovaného zboží;

- podmínky doručení - např. od jaké částky bude doprava zdarma a jak dlouho bude trvat odeslání objednávky.

Krok 4: Vytvořte první nabídku

Všechny formality už jsou za vámi? Jak vidíte, není jich moc. Jakmile je splníte, můžete zveřejnit první nabídku. Můžete tak učinit pomocí formuláře pro vytvoření nabídky nebo pomocí pokročilých metod, jako jsou integrátory (BaseLinker, Omnicado, SalesConnect) a vytvoření nabídky ze souboru CSV nebo Allegro API. Záleží jen na vás, zda začnete s nabídkou jednoho nebo hned tisíců výrobků.

Začněte prodávat a získejte na Allegro uvítací balíček

Allegro připravilo pro nové prodejce v České republice široký balíček bonusů. Usnadní vám "zabydlet se" na tomto marketplace a ujistí vás, že je to dobré místo pro e-prodej bez jakéhokoli rizika. Již víte, že budete mít 0% provize z transakcí po dobu prvních 180 dní. Všechny výhody uvítacího balíčku mají celkovou hodnotu až 150 000 Kč! To si nemůžete nechat ujít. Jedno je jisté: na Allegro se ve světě prodeje rychle zorientujete. Bez obav se přidejte a zjistěte, že elektronický prodej může být vaší cestou k výnosnému podnikání.

