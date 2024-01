Jak vybrat matraci a postel do dětského pokoje

Kvalitní prostředí pro spánek ovlivňuje zdraví vašeho dítěte. Jak mu pořídit správnou postel s matrací, která dopomůže k vytouženému odpočinku a podpoří vývoj páteře? Přinášíme pro vás pár tipů, na co se při nákupu zaměřit.

Dětská matrace jako základ úspěchu

Vybírat dětskou matraci může být někdy náročné. Chcete často svým dětem dopřát to nejlepší, ale málokdo se orientuje v tom, jaká matrace je vhodná. Dává smysl pořídit většímu dítěti matraci o standardním rozměru 80×200 cm nebo širší. Při výběru se mějte na pozoru. Luxusní matrace nemusí být to, co vaše dítě potřebuje pro správný vývoj.

Ruce pryč od zónových matrací

Zónová matrace může mít až sedm zón tuhosti. Ta se liší na různých místech. Typicky v oblasti ramen nebo boků. Pro dospělého je taková matrace velmi dobrou volbou, dítěti ale nesvědčí. Proč? Je to způsobené odzónováním, které je na míry dospělého těla. Dětská páteř potřebuje oporu, proto je nejlepší vybírat pro děti matraci o střední až vyšší tuhosti. Měkké matrace jsou pro děti naprosto nevhodné.

Ideální matrace pro děti je taková, která obsahuje kvalitní studenou pěnu. Ta díky velkým pórům pomáhá odvádět vlhkost, a tím udržuje velký hygienický standard. Pro děti je vhodné pořídit k takové matraci i chránič, který zajistí lepší údržbu matrace.

Jakou postel vybrat do dětského pokoje

V dnešní době je na výběr velké množství dětských postelí. Vhodné pro malé pokojíčky jsou například patrové postele, které mohou šetřit místo. Kromě toho mohou být bezpečným útočištěm pro hry. V kombinaci s kvalitním roštem vašim dětem patrová postel dopomůže ke zdravému spánku.

Kromě patrových postelí se vyplatí nakoupit postel ve standardním rozměru 80×200 cm a více. Pokud chcete nakoupit postel, která bude vhodná i do budoucna pro vašeho teenagera, zvažte nákup většího rozměru, například 120×200 cm.