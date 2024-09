Jak to probíhá, když v kasinu trefíte jackpot

Kouknete na displej a nevěříte svým očím. Jackpot! Kouknete podruhé, potřetí a pořád tam je. Jak to funguje, když v kasinu trefíte opravdovou ránu? Přečtěte si návod psaný na míru těm největším šťastlivcům.

Malé výhry za pár stovek nebo tisíc nikoho nevzrušují. Někdy ani vás, samotné hráče. Za jeden večer v kasinu jich často stihnete hned několik. A pokud jste doteď spíš prohrávali, drobný záchvěv štěstěny berete tak, že jste se zkrátka jen vrátili "na své" a jede se dál. Jakmile se ale padnou vyšší cifry, je to úplně jiná písnička.

Pokud vám zabliká jackpot v kamenném kasinu, během chvilky se dozajista objeví personál kasina. Zkontroluje, že výherní automat funguje, jak má, že jste opravdu vyhráli právě vy a nejspíš bude chtít vidět vaši občanku. Teprve pokud je všechno v souladu se zákonem a řádem kasina, můžete se začít bavit o tom, kdy a jakým způsobem výhru inkasujete.

V solidním online kasinu se o výhru nemusíte bát

Přes internet je pohodlnější nejen hrát, ale i vyhrávat. Když zvolíte live casino Sazka Hry, výhra do 500 000 Kč se vám prostě automaticky připíše na váš hráčský účet a vy si ji můžete buď vybrat, nebo nechat na účtu a hrát dál. Vyšší výhry, tedy půl milionu a víc, musí ještě potvrdit kontrolní oddělení. V takovém případě si musíte na připsání vyhrané částky počkat jeden až dva pracovní dny.

Chcete si peníze vybrat co nejdřív a pořádně si je užít? Zas tak dlouho čekat nemusíte. Převod z herního na ověřený bankovní účet trvá opět maximálně dva pracovní dny. Jen pokud chcete peníze na ruku, počítejte s tím, že na některé z obchodních míst budete muset víckrát. Najednou je totiž možné vybrat v hotovosti maximálně 10 000 Kč. Pro další peníze si smíte přijít nejdřív za dalších 24 hodin.

Výhry na automatech nebo ruletě si daníte sami

Zatímco vysoká výhra v losech nebo loterii vám přijde už zdaněná, u výherních automatů, rulety a podobných technických her dostanete od provozovatele hry celou částku. Povinnost ji zdanit máte vy sami. Od roku 2024 to funguje tak, že pokud jste za celý rok celkově "v plusu" víc než 50 000 Kč, měli byste zahrnout tento čistý zisk do svého daňového přiznání a zdanit ho 15 %.

Jen pro zajímavost: Přísný limit 50 000 Kč je poměrně nedávná novinka. Ještě v roce 2023 podléhaly zdanění jen výhry od milionu výš.

Většina lidí se z výhry nezblázní a peníze si užije

Možná už jste četli o lidech, kteří vysokou výhru neunesli a špatně skončili. Takové příběhy se opravdu čas od času dějí a vždy jsou mimořádně vděčným tématem pro média. Lidé pak mají pocit, že vyhrát majlant je skoro až nebezpečné. Není. Drtivá většina výherců si své peníze prostě užívá. Jen nejsou pro novináře a jejich čtenáře tak zajímaví jako nešťastníci, kteří nápor hráčského štěstí neustáli.

Že lidí jackpot v naprosté většině případů ustojí, potvrzuje i člověk, který má v Sazce na starosti předávání vysokých výher. "Jenom v Česku jsme vygenerovali téměř 3 000 milionářů a o žádném negativním dopadu nevím," svěřil se před pár lety redaktorům serveru Novinky.

Co dělat, když nastane problém

Může se stát, že ve všem tom vzrušení zapomenete heslo do svého herního účtu. Nebo si nejste jistí, jak správně peníze vybrat a zdanit (protože jste zapomněli informace z tohoto článku). V takovém případě prostě kontaktujte online chat nebo infolinku svého online kasina. Třeba na Sazka Hrách jsou vám k dispozici živí specialisté 24 hodin denně. A kromě toho u nich můžete jako nově registrovaný zákazník aktuálně dostat vstupní bonus až 50 000 Kč.