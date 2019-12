Jak řešit grafiku vašeho e-shopu?

Svižný, moderní a vzdušný design e-shopu prodává, na tom se bezpochyby shodneme. Ale jak toho dosáhnout? Jak pořídit svému e-shopu elegantní a zároveň praktický, funkční kabát? Možností je více a postupně se s nimi seznámíme.

Liší se dle toho, o jakou formu e-shopu se jedná. E-shopy na zakázku dovolují jiná řešení designu než například pronájmy. U těch na míru se můžete obávat investice spousty času a peněz. Také si připravte dostatečné množství vitamínu B na nervy. U pronájmu sice ušetříte čas i peníze, ale nebude moct do grafických šablon výrazně zasahovat. To pro vás možná taky nebude úplně ono. Ale co kdyby tady byla nějaká třetí cesta? Časově méně náročná, kódovací dovednosti nevyžadující, praktická, poskytující svobodu při tvorbě ideální grafiky pro každého?

Přečtěte si rozšířené povídání na téma jak vytvořit grafiku e-shopu.

Design e-shopu na míru

E-shopům na míru se grafika vytváří zdlouhavě a draze. Navíc pokud se chcete do tvorby šablony a grafických úprav pustit sami, bez perfektní znalosti kódování to opravdu nepůjde. Ani bez pevných nervů se neobejdete. A bude vás to stát opravdu hodně času.

Ano, můžete využít open-source systémy, například Presta nebo Magento, které vám poskytnou základní zdrojový kód. Ten můžete upravovat a měnit. Stále je tu ovšem ona nutnost znát kódování. A pořád budete muset vytváření grafiky věnovat mnoho času.

Že nejste žádní programátoři a sami si s tím vším určitě neporadíte? Potom si komplexní design e-shopu můžete objednat na zakázku. Jen počítejte s tím, že si za ni významně připlatíte. Podle náročnosti může jít až o stovky tisíc. Doba zpracování se bude prodlužovat a spolehnout se tady můžete na přímou úměru. Čím větší e-shop máte, tím déle si počkáte. Ptáte se, jak dlouho to by to tak mohlo trvat? Počítejte i s několika měsíci. Akce Kulový blesk to opravdu nebude.

Grafika pronajímaného e-shopu

Možná si teď říkáte, že vás se žádné vlastní vytváření e-shopu, ani jeho tvorba na zakázku netýká. E-shop máte pronajatý, tak to přece musí být nějak celkově jednodušší. A budete mít pravdu. Pokud vám nebude vadit, že možnosti grafiky a jejího nastavení budete mít omezené. Šablona je pořád jenom šablona. A všechny jsou dané poskytovatelem. To v praxi znamená, že nebudete mít moc šanci do jejich grafického vzhledu zasahovat. Rozhodně ušetříte peníze a čas. Grafiku e-shopu však nebudete mít podle svých představ. Tak úplně se od ostatních neodlišíte.

Už to tady jednou zaznělo

A co kdyby existovala nějaká třetí cesta?

O tom se více se dozvíte v článku od UPgates, specialistů na tvorbu a pronájem e-shopu, až do konce. O této možnosti totiž rafinovaně píší až tam.