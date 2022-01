Jak připravit žáky na 21. století? Rozvíjet u nich podnikavost

Na jižní Moravě pracují na tom, aby se ve školách rozvíjeli podnikavé kompetence.

Podnikavé kompetence nejsou potřeba pouze k podnikání. Využití najdou v každodenním životě. Díky nim se člověk může stát spolutvůrcem světa kolem sebe bez ohledu na to, jestli je podnikatel, řemeslník nebo pedagog. Přesně tak se na to dívají na jižní Moravě, kde podnikavost na školách už několik let úspěšně rozvíjí inovační agentura JIC ve spolupráci s Lipkou a Jihomoravským krajem.

"Cílem výchovy k podnikavosti je člověk, který má sociální a komunikativní dovednosti, umí řešit problémy, stanovit si cíle, spolupracovat v týmu lidí a dívat se kriticky na svět kolem sebe," vysvětluje Veronika Rejšková, která má podporu podnikavosti v JICu na starosti. Podle ní jsou to právě tyto kompetence, díky nimž se ze člověka stává aktivní občan.

Podnikat nebo podniknout?

Ačkoliv (nebo možná právě proto) je hlavním úkolem agentury JIC podpora podnikání, ví, že bez podnikavých lidí to půjde jen těžko. "Zvlášť v Brně, které je univerzitním městem, je obrovská báze zajímavých nápadů. Často k nám ale přicházejí lidé, kteří neví, jak nápad posunout, a podnikavé kompetence teprve získávají," předává svou zkušenost ředitel agentury JIC Petr Chládek. Podle něj je proto důležité, aby učitelé dokázali své žáky a studenty k podnikavosti vést.

Proto také v JICu rozvíjí aktivity, které mají zejména učitelům pomoci podnikavost "učit". "Podpora podnikavosti je pro kraj strategickým tématem," říká Veronika Rejšková. To podle ní umožňuje realizovat důležité projekty, které pomáhají výuku podnikavost na školách zavádět.

Od podnikavosti k podnikání

Podnikavost mohou studenti rozvíjet i v rámci programů JICu. "Mezi studenty hledáme podnikatelské talenty. Kromě podnikatelského nápadu ale potřebují často pracovat i na osobnostním rozvoji. Proto pro studenty organizujeme třeba Prázdninovou školu podnikání nebo rozvojový program Nová generace," popisuje aktivity JICu zaměřené na mladé lidi Veronika Rejšková s tím, že do obou je již možné se hlásit. Jarní prázdninová škola podnikání představí studentům to nejzákladnější ze světa podnikání. Nová generace je zase rozvojový program pro mladé lidi, které zajímá rozvoji vlastních talentů. Všechny informace o programech pro studenty je možné najít na webu www.jic.cz/student.

Programy hodnotí pozitivně i sami studenti. "Prázdninová škola podnikání byl neuvěřitelně inspirativní týden se skvělými lidmi. Za vystoupení z komfortní zóny dostal člověk sebepoznání, možnost zkusit si práci ve skvělém týmu a v neposlední řadě neuvěřitelnou dávku chuti k podnikání," říká absolvent jednoho z programu Tomáš Hradský. Studenti brněnských univerzit si pak mohou zapsat semestrální kurzy, a to bez ohledu na to, jakou fakultu studují. "Díky tomu se nám daří posouvat studenty až k přemýšlení o tom, že jedna z kariérních cest je podnikání. A pokud si ji nakonec nevyberou, nevadí. Podnikavý člověk může měnit svět i jinak než podnikáním," uzavírá Veronika Rejšková.