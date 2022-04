Jak deprese zasahuje do života? Unikátní kniha je plná zpovědí známých osobností

Zkušení autoři píšou o příčinách deprese a radí, jak pomoct blízkým, kteří se s ní potýkají.

Víc se usmívej, jdi se projít, pusť si film. Tyto rady možná zaberou na špatnou náladu, depresi ale nevyléčí. Skutečná depresivní porucha je totiž mysl i tělo ochromující nemoc, kterou nepřelstíte vůlí. Kde jsou kořeny této choroby, jak se dá léčit a jak nemocnému můžou pomoct jeho blízcí? O tom v nové knize Deprese není depka pojednává populární psychiatr Radkin Honzák i řada známých osobností, které se nebojí svěřit s tím, jak deprese zasáhla do jejich života.

Stigma deprese a jak se ho zbavit

Ediční řada Destigma vznikla v nakladatelství Vyšehrad, aby za přispění známých osobností měnila pohled na psychické problémy různého typu. Jejich oběti se totiž často za svůj stav stydí, ukrývají ho a nechají si líbit, když jim okolí tvrdí, že by stačila trocha vůle. Psychické poruchy navíc kromě výrazného postižení tělesných i psychických schopností mají také v očích mnoha lidí stále zahanbující stigma šílenství.

První svazek edice řešil syndrom vyhoření, druhý zase panickou poruchu. V zatím posledním titulu Deprese není depka se opět sešel osvědčený autorský tým. Zatímco moderátor Aleš Cibulka a novinářka Agáta Pilátová zpovídali známé osobnosti, Radkin Honzák poskytl pohled psychiatra. Společnými silami tak vytvořili nesmírně poutavé čtení, které problematiku deprese osvětluje jak v osobní, tak lékařské rovině - a zároveň ukazuje cestu, která vede k jejímu pochopení.

Co všechno skryje úsměv

Když herec Miroslav Hanuš skončil v šestém kole taneční soutěže StarDance, zaskočil všechny svou děkovnou řečí: "Já jsem nesoutěžil s vámi, já jsem soutěžil sám se sebou. Teď bude vážná chvilka. Než jsme do toho šli, tak jsem poskytl obsáhlý rozhovor o svém boji s depresemi, který svádím přes deset let. Děkuji své ženě a svým dětem, že to se mnou vydržely. A neříkám to proto, abych dodatečně získal nějaké body, ty už mi na nic nejsou. Ale protože když jsem ten rozhovor udělal, tak mi přišla řada dopisů od lidí, kteří mi psali, že jim to v něčem pomohlo."

A přesně v tom tkví záludnost deprese: může jí trpět i člověk, který neúnavně baví národ svými vtipy. O svých zkušenostech s depresí se v knize svěřil nejen Miroslav Hanuš, ale také Arnošt Goldflam, Petr Jablonský nebo Martin Dejdar. A stranou nezůstanou ani další výrazné osobnosti české umělecké scény, které se s depresí potýkaly. Věděli jste například, že depresemi trpěl i Vlasta Burian? O jeho osudu poutavě vypráví teatrolog Vladimír Just. Ať už má ale deprese jakoukoli podobu, ať už sužuje známé osobnosti, nebo našeho souseda, vždy je dobré mít o ní přehled a vědět, jak postiženému člověku pomoci. A přesně z toho důvodu kniha Deprese není depka vznikla.

Tituly z ediční řady Destigma seženete ve všech knihkupectvích nebo na www.albatrosmedia.cz.