Jak chutná K-Pop? Žánr, který ovládl hudební scénu, získal vlastní nápoj

K-Pop je víc než hudba. Jsou to dokonalé choreografie, perfektní vzhled, a hlavně tvrdá dřina.

Coca-Cola Zero Sugar K-Wave oslavuje nekonečnou oddanost fanoušků K-Popu jejich idolům. | Foto: Coca-Cola

Kapely z Jižní Koreje roztančily celý svět v chytlavém rytmu K-Popu. Pro své fanoušky představují skutečné idoly, na které nedají dopustit. Vznikají okolo nich celé komunity s vlastním módním stylem a slangem. Fanoušci na koncerty svých milovaných kapel cestují stovky kilometrů a výjimkou není ani to, že se teenageři ve volném čase učí korejsky, aby mohli zpívat oblíbené hity.

Nyní má K-Pop i vlastní chuť. Limitovaná edice Coca-Cola Zero Sugar K-Wave oslavuje nekonečnou oddanost fanoušků K-Popu jejich idolům elektrizující chutí a spoustou zážitků ve skutečném i digitálním světě. Právě tam se totiž budují pevné vztahy mezi hvězdami a publikem.

"Asi nejdůležitějším faktorem popularity tohoto žánru je komunikace s fanoušky, a to především prostřednictvím sociálních sítí. Živé přenosy, rozhovory či účast v televizních show vyvolávají pocit blízkosti a vytváří tak silnou loajalitu k dané skupině. Písně mají velmi chytlavé melodie a hudební videa jsou vizuálně detailně zpracovaná. K-Pop umělci navíc mnohdy udávají trendy svými módními kousky, které se ve videích či na různých vystoupeních objevují," vysvětluje lektorka korejštiny Zuzana Štěpánová.

Mezi nejslavnější K-Pop umělce patří boy band Stray Kids, holčičí kapela ITZY nebo sedm dívek vystupujících jako NMIXX. Ti všichni se setkají na červnovém megakoncertu K-Wave sponzorovaném společností Coca-Cola. Akce se koná v Soulu, celá se však bude vysílat také online. Místo lístku proto fanouškům po celém světě stačí naskenovat QR kód na nápojích Coca-Cola K-Wave Zero Sugar, který je zavede přímo na přenos. Zazní zde i ultimátní hymna K-Popu Like Magic, na které se podílely všechny jmenované hvězdy i Coca-Cola. V Coke aplikaci si ji díky jedinečné AI můžete zazpívat s nimi.

"K-Pop umí být bláznivý, někdy bolavý, ale přináší i naději a pozitivní myšlenky. Každý si v něm dokáže najít, co zrovna potřebuje, a to lidem imponuje. Hudba je diverzní a nápaditá. Proto nikdy nemůže člověka omrzet. Určitě je to i neuvěřitelně silná komunita, která si nebere servítky, ale ve které je zároveň každý vítán," říká reportérka fanouškovského webu K-Town, která píše jako Alex.

Při otevření plechovky Coca-Cola K-Wave Zero Sugar zažijí fanoušci stejný pocit vzrušení, které cítili při prvním setkání s K-Popem. S každým douškem si pak dopřejí osvěžující ovocnou chuť nápoje Coca-Cola s nádechem kouzla K-Popu.

Hudba samozřejmě žije i v offline světě. Coca-Cola proto podpořila první český K-Pop National Dance Contest. K-Pop umělci se totiž snaží o maximální perfekcionismus nejen po stránce pěvecké, ale i taneční a vizuální. Za jejich úspěchem se skrývá tvrdá dřina a napodobit jejich choreografie představuje náročný výkon. Všechna vystoupení jsou dotažená k dokonalosti stejně jako nová Coca-Cola Zero Sugar K-Wave.