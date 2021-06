Hygiena, ekologie a online, to jsou trendy v nákupech spotřebního zboží

Jaké změny proběhly během pandemie na trhu spotřebního zboží?

V loňském roce zasáhla pandemie koronaviru téměř celý svět a způsobila mnoho změn, které jsme si do té doby ani nedokázali představit. Nebylo možné cestovat, navštěvovat kulturní akce, chodit do škol, kanceláří a zkrátka žít tak, jak jsme byli zvyklí. Koronavirus se však nedotkl jen našeho zdraví, volného času a pracovního či studentského života, ale přinesl s sebou i řadu ekonomických změn napříč mnoha různorodými sektory. Jak se vlivem pandemie změnil trh s kosmetikou a drogistickým zbožím?

Společnost Procter & Gamble, která je jedním z největších producentů spotřebního zboží na světě, si během pandemie všimla několika nových trendů ze strany spotřebitelů. Gabriel Makki, viceprezident pro obchod P&G ve střední Evropě, popisuje první změny: "V první řadě vzrostl zájem o kvalitní a vysoce funkční výrobky, ve druhé řadě sílily požadavky na ekologické chování firmy a v neposlední řadě vzrostly také tržby z online prodeje. Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na kvalitu výrobků spustila společnost Procter & Gamble inovační program, v rámci kterého změnila složení hned několika výrobků - například těch na mytí nádobí či praní. Inovované produkty jsou také více hygienické a disponují vyšší účinností a výkonem."

Gabriel Makki podotýká, že na rozdíl od jiných sektorů nemusel drogistický koncern P&G propouštět své zaměstnance - ba naopak musel dokonce přijmout nové pracovní síly, které zastoupily jak zaměstnance v karanténě, tak pomohly v době vyššího prodeje. Gabriel Makki upřesňuje: "Ve druhé polovině roku se naše celosvětové tržby zvýšily o 8 procent, tedy více než v předchozích letech." Tržby ale nevzrostly napříč celým spektrem drogistických produktů - růst se týkal zejména přípravků na mytí nádobí a také pracích a čisticích prostředků. "Obecně tedy vidíme nárůst prodeje u produktů, které lidem pomáhají udržovat domácnosti čisté a hygienické" dodává Gabriel Makki.

Sníženou poptávku lze naopak zaznamenat například v kategorii holicích strojků nebo šamponů. Souvisí to se změnou spotřebitelského chování při práci z domova a nižším množstvím společenských akcí a sportovních aktivit. Gabriel Makki však očekává, že po pandemii se prodej těchto produktů opět vrátí na standardní čísla. Cílem společnosti Procter & Gamble je zvyšovat svůj podíl v těchto kategoriích a zvýšit tempo růstu prodejů u těch produktů, které během pandemie zaznamenaly nižší procenta růstu prodeje než v minulých letech.

Dalším trendem je online nakupování. Spotřebitelé během pandemie více nakupovali v lokálních obchodech a online přes internet. Díky možnosti nákupu online eliminovali zdravotní rizika, která s sebou nesly časté návštěvy obchodních center a přeplněných supermarketů. Gabriel Makki dodává: "Například v Evropě se prodej pomocí online eshopů zvedl o 50 % oproti loňsku a tento trend přinesl i mnoho změn v logistice - v továrnách se zrychlily výrobní procesy, aby se zajistilo rychlé dodání produktů přímo ke spotřebitelům. Tržby lokálních obchodů vzrostly zhruba o 10 % a tržby z online prodeje dokonce až o 70 % na celém světě. Proto jsme museli reorganizovat některé naše marketingové, obchodní a doručovací operace, abychom dodali více produktů v menším množství na více míst."

Udržitelnost je v neposlední řadě také dalším stěžejním trendem, který začal již před pandemií, ale sílí i nadále. Společnost Procter & Gamble se snaží tlaku ze strany spotřebitelů vyhovět co nejrychleji, a proto se rozhodla do roku 2030 snížit emise o celých 50 %. V Evropě by tohoto cíle chtěla dosáhnout ještě dříve. Také provoz všech evropských továren a distribučních center od letošního roku funguje z obnovitelných zdrojů, které se v roce 2020 představovaly celých 90 % spotřebovaných energií. Dalším ekologickým krokem je zvyšování recyklovaného plastu v lahvích - ty mají být do roku 2030 plně recyklovatelné nebo znovu použitelné. Ekologičtější budoucnosti by měly přispět také inovativní produkty bez obsahu vody, takzvaná technologie suché koncentrace EC30. Produkt je pak funkční v kombinaci s vodou, kterou během používání produktu použije sám spotřebitel (např.: šampony v kostkách či pucích). Gabriel Makki předpovídá: "V technologii suché koncentrace vidím obrovský potenciál, protože produkt zabere mnohem méně místa, takže lze ušetřit miliony tun obalů a také to výrazně sníží dopravní náklady. Ve společnosti Procter & Gamble si nevybíráme mezi ziskem a ekologií, ale usilujeme o to, aby tyto dvě věci šly ruku v ruce a stejně tak ekonomické a ekologické chování našich spotřebitelů se musí navzájem doplňovat - náš obchodní model by nebyl udržitelný a úplný, pokud by poskytoval pěti miliardám spotřebitelů po celém světě produkty, které mají zlepšovat jejich životy, aniž by bral v potaz vliv těchto produktů na životní prostředí, ve kterém tito spotřebitelé žijí."