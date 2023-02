HHC bourá konopný trh! Co to je a proč je kolem HHC takový povyk

Krajský soud v Ostravě ukončil dokazování v projednávání návrhu na obnovu řízení v kauze Petra Kramného, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Obžalovaného do soudní síně doprovodila eskorta maskovaných a ozbrojených pracovníků vězeňské služby. Státní zástupce Vít Legerský žádá, aby soud návrh na obnovu řízení zamítl. Kramný nepředložil žádné nové důkazy, jen stále opakuje své předchozí výhrady, řekl před soudem Legerský.

Podle něj současné soudní řízení nemá za úkol hodnotit výsledky vyšetřování. "Účelem je zjištění, zda vyšly najevo nové důkazy, které by mohly změnit pohled na vinu odsouzeného. Zda předložené důkazy jsou skutečně nové. Podle mě tomu tak není. To, co obžalovaný nabízí, je jen pokračování jeho obhajoby. Je stále omíláno totéž. Nepřináší nic nového," uvedl Legerský.

Neuznává námitky týkající se přepisů odposlechů a telefonních hovorů. U některých Kramný namítal, že jsou přepsány v jeho neprospěch. "Hovory a jejich přepisy nejsou ničím novým. Obžaloba je měla k dispozici po celou dobu," řekl. Nic nového nepřinesly podle něj ani tři znalecké posudky vypracované na žádost obhajoby. Závěry některých znalců označil za účelové a tendenční. Nepřinesly nic nového, jen jiný pohled na věc, uvedl. "Proto navrhuji návrh na obnovu řízení zamítnout," řekl.