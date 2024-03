Fotovoltaika pro bytové domy má smysl. Jděte do toho se specialisty

Jedním z nejperspektivnějších řešení, jak snížit náklady na energie a současně přejít na udržitelný zdroj energie, je dnes instalace fotovoltaiky. Již dávno neplatí, že jde o řešení týkající se pouze vlastníků rodinných domů.

Boom zažívá fotovoltaika pro bytové domy. Solární panely na bytový dům přináší výhody pro všechny nájemníky, členy družstva či majitele bytových jednotek v bytovém domě. Jak fotovoltaiku nainstalovat i u vás a současně využít aktuální dotační programy?

Instalace fotovoltaických panelů na střechách domů, firem, ale i na volných plochách, se stává běžnou praxí. Proč byste měli zvážit instalaci fotovoltaického systému i na vašem bytovém domě?

Snížení nákladů, soběstačnost i ekologie - to vše jsou argumenty pro fotovoltaiku

Hlavní výhodou, která je argumentem i pro členy bytového družstva či majitele bytových jednotek, je razantní úspora nákladů za energie. V některých případech je možné vyrobit více energie, než kolik sami spotřebujete, a přebytek prodat zpět do sítě. Platí, že vyráběním vlastní elektřiny se stáváte méně závislými na energetických společnostech a fluktuacích cen energie. Instalovaná fotovoltaika pro bytový dům vám umožní minimálně částečnou energetickou soběstačnost.

Instalace fotovoltaického systému zvyšuje rovněž hodnotu vaší nemovitosti, konkrétně každé bytové jednotky. Byty v domech s fotovoltaikou se stávají výrazně atraktivnějšími pro potenciální kupce. Vyšší hodnotu má i samotný bytový dům, což může být výhodou třeba u financování dalších investic do zlepšování domu formou úvěru.

Fotovoltaické systémy vyrábějí energii z obnovitelného zdroje - ze slunce. Na rozdíl od fosilních paliv, jejichž spalování vede k emisím CO 2 a dalších skleníkových plynů, fotovoltaika neprodukuje žádné emise. Její využívání tak přispívá ke snižování globálního oteplování a ochraně životního prostředí. Tento fakt je pro mnoho lidí velice důležitým. Každá generace si dnes uvědomuje nutnost změny. Pro tu mladší je však využívání obnovitelných zdrojů, trvale udržitelný rozvoj a ekologie obecně doslova mantrou. Proto dávají přednost udržitelnému bydlení. To s fotovoltaikou takovým je.

FVE pro bytové domy je dlouhodobá investice, která se vyplatí

I když počáteční náklady na instalaci fotovoltaického systému mohou být vyšší, jedná se o investici, která se dlouhodobě vyplácí. Garantovaná životnost fotovoltaických panelů je více než 25 až 30 let, obvykle však bude až dvojnásobná. Během této doby můžete těžit z výše zmíněných výhod. Navíc dotace, která je na instalaci FVE poskytována, dokáže výrazně snížit počáteční náklady a zkrátit dobu návratnosti investice. Dotovaná fotovoltaika pro SJV je v dnešní době logickou volbou pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a chápou nutnost investovat do své budoucnosti, ať již finanční, v podobě úspor, tak do lepších zítřků pro naši planetu.

TIP: Na tento zásadní krok nemusíte být sami. Spolehlivým partnerem pro realizaci fotovoltaických projektů pro bytové domy je firma ARPEG. Nabídne vám poradenství, návrh řešení, instalaci i zajištění všech potřebných podkladů a povolení, a to včetně vyřízení dotace.

Bezpečná instalace i moderní monitoring

Bezpečnost je pro ARPEG klíčovým aspektem každé instalace, ať již se instaluje fotovoltaika na panelový dům nebo novostavbu bytového domu. Firma klade důraz na použití kvalitních materiálů a konstrukčních řešení, která zajišťují bezpečnost systémů umístěných na střechách. Celohliníková konstrukce je bezpečná a rovněž bezúdržbová. Odolá dešti i větru.

Kromě toho nabízí ARPEG moderní řešení monitoringu, které umožňuje majitelům a správcům domů sledovat výkon a funkčnost fotovoltaického systému prostřednictvím mobilní aplikace, a tak okamžitě reagovat na případné problémy. S tímto systémem a s fotovoltaikou konečně vstoupíte do nového tisíciletí a naplno začnete využívat možnosti, které vám moderní technologie nabízejí.

Proces realizace zakázky vás překvapí

Tým profesionálů z ARPEG je připraven začít okamžitě pracovat na vaší zakázce a co nejdříve vám umožnit čerpat výhody z fotovoltaiky. Určitě vás zajímá, kolik to vše bude stát. Proto technik společnosti hned na začátku nacení vaši zakázku a připraví cenovou nabídku. Pak je nutné dořešit technické detaily. To se neobejde bez osobní návštěvy stavby. Zpracuje se dokumentace k projektu a ve firmě pro vás vyhotoví žádost o připojení do distribuční sítě, veškeré smlouvy i připraví podklady k poskytnutí dotace. Následně firma provede instalace fotovoltaiky, napojení na elektroinstalaci i potřebné revize a zajistí s tím spojenou výměnu elektroměru.

Jestliže vás zajímá fotovoltaika pro bytové domy, dotace se řeší v ARPEG vždy individuálně, na míru konkrétnímu žadateli. Stát vyplácí dotaci do 9 týdnů od podání žádosti o dotaci a po doložení veškerých potřebných dokladů.

Investice se zaručenou návratností

Bojíte se, že je i přes poskytnutou dotaci návratnost příliš dlouhá? Nechte si ji spočítat. Na fotovoltaické panely se nabízí záruka 20 až 25 let s tím, že jejich životnost je dalších 30 let. Sloužit vám tedy mohou více než 50 let. V čase se sice snižuje účinnost panelů, ale ta neklesá pod 80 %.

Nezávazně se u ARPEG informujte o možnostech instalace fotovoltaického systému ve vašem bytovém domě. Kontaktujte firmu pro získání nabídky nebo konzultace, ať už pro vaši příští schůzi SVJ nebo individuální setkání. Nechte si poradit od specialistů na fotovoltaiku a učiňte krok k efektivnější a udržitelnější budoucnosti vašeho bydlení. Fotovoltaika pro bytové domy se stává standardem a je chybou nezačít její výhody využívat obratem, či riskovat, že do budoucna již na ni nebudou poskytovány dotace.